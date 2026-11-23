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El Villarreal ha tenido que intervenir después de que comenzaran a circular rumores sobre la salud de Nicolas Pepe, exextremo del Arsenal. El club emitió un comunicado para desmentir que el jugador sufriera una lesión ocular grave por mirar un eclipse solar.

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Cómo empezaron los rumores sobre el eclipse solar

Las especulaciones se extendieron recientemente por las redes sociales después de que el internacional de Costa de Marfil, de 31 años, apareciera en LaLiga con una máscara facial tras una operación ocular. Varias publicaciones sugerían que su problema médico se debía a que había mirado directamente al sol durante el eclipse solar de agosto en España.

Un vídeo viral de Snapchat, supuestamente compartido desde la propia cuenta de Pepe y en el que se veía el eclipse, alimentó los rumores. El extremo se había perdido cinco partidos en octubre tras someterse a la intervención antes de regresar a los terrenos de juego.

El Villarreal desmiente tajantemente los rumores sobre la operación de Pepe

Decidido a poner fin a las especulaciones, el club español respondió directamente a las informaciones. El Villarreal dejó claro que la operación se había programado con mucha antelación y que no tenía nada que ver con el eclipse de agosto.

«El Villarreal CF, ante las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación, aclara que es completamente falso que la operación ocular de Nicolas Pepe tenga relación alguna con la observación del eclipse solar», afirmó el club.

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«La intervención estaba programada con antelación por motivos totalmente ajenos a este acontecimiento. El club pide rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre asuntos relacionados con la salud de sus jugadores».

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El camino de Pepe desde su fichaje récord por el Arsenal hasta LaLiga

Pepe lleva los dos últimos años compitiendo en la máxima categoría española, tras incorporarse al Villarreal después de una etapa en Turquía con el Trabzonspor.

Antes de llegar a España, el extremo pasó por una etapa muy difícil en el Arsenal tras fichar por 72 millones de libras procedente del Lille, de la Ligue 1, en el verano de 2019. Fue entonces el fichaje más caro de la historia del club. No logró justificar su precio y marcó solo 27 goles en 112 partidos con el Arsenal antes de salir cedido y, finalmente, marcharse gratis.

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En busca de minutos tras el revés ante el Barcelona

Tras perderse cinco partidos en octubre, Pepe está recuperando su sitio en el Villarreal. Entró en el minuto 75 durante la reciente derrota del Villarreal por 3-2 ante el Barcelona .

El Villarreal también buscará reaccionar sobre el césped después de desperdiciar un gran comienzo ante el campeón de LaLiga: se puso dos goles por delante en los primeros siete minutos, pero encajó goles durante una ofensiva de diez minutos en la segunda parte.