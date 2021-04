El Villarreal no le cierra la puerta al Real Madrid por Pau Torres

"Somos un equipo que formamos jugadores, lo queremos mantener, pero cuando hay tres partes y están de acuerdo...", dijo Fernando Roig en la Cope.

Se avecinan unos meses que pueden marcar la carrera de Pau Torres. El futbolista peleará con el Villarreal por meterse en la final de la Europa League (juega en semifinales con el Arsenal) e irá convocado con España para la Eurocopa. Será su primer gran torneo de selecciones y a esta cita le puede seguir un cambio de aires. Fernando Roig, cabeza visible del Submarino, habló sobre esa posibilidad anoche en 'El Partidazo de Cope'.

Cuestionado sobre si tenía miedo a que el Real Madrid, uno de los equipos que han preguntado por él, le "levantara" a su canterano, Roig respondió de la siguiente manera: "No, no. Somos un equipo que formamos jugadores, lo queremos mantener pero cuando hay tres partes y están de acuerdo...". El propietario del cuadro castellonense no cerró la puerta a su salida porque conoce el interés blanco y que el defensa está siendo tentado.

A continuación, Roig trató también la viabilidad de la operación, asegurando que "tienen que pagar un montón de dinero" por Pau. Goal desveló en febrero que su cláusula de rescisión estaba ya, después de unas variables, en 65 millones de euros. Por último, mostró que tiene la espalda cubierta por si se marcha Pau y expresó su deseo de que continúe: "Tenemos a un jugador joven, también central y con proyección, que es Cuenca, en el Almería. Espero que Pau nos aguante dos o tres años más. No ha habido ningún movimiento porque ahora no es momento para hacer movimientos".

El Real Madrid, muy atento a Pau Torres

En el Real Madrid hay actualmente un lío importante por el centro de la defensa. El acuerdo para la renovación de Sergio Ramos no llega. Varane está pensando en irse y acaba contrato en 2022, un hecho que obligaría a venderle este verano para no perderle a coste cero en el siguiente. Nacho también acaba en 2022 y podría renovar. Militao estudia si irse en el caso de que continúen Ramos y Varane porque quiere jugar. Y Alaba está a punto de concretarse.

En el Real Madrid, con esta situación, se han fijado en dos centrales como refuerzo independiente al de Alaba. Son Pau Torres y el sevillista Jules Koundé. El precio de ambos (65 y unos 80, respectivamente) es más de lo que pretenden pagar los blancos. En cualquier caso el fichaje de uno de ellos se financiaría con los ingresos por Varane. Por el francés se pretende pedir unos 70 millones.