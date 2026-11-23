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El Villarreal ha tenido que intervenir después de que circularan extraños rumores sobre la salud de Nicolas Pepe, exextremo del Arsenal. El Submarino Amarillo ha dado el paso poco habitual de publicar un comunicado oficial para desmentir que su jugador sufriera una lesión ocular grave por mirar fijamente un eclipse solar.

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Cómo surgieron los rumores sobre el eclipse solar

Las especulaciones se extendieron recientemente por las redes sociales después de que el internacional de Costa de Marfil, de 31 años, apareciera en La Liga con una máscara facial tras someterse a una operación ocular. Algunas publicaciones sugerían que su problema médico se debía a haber mirado directamente al sol durante el eclipse solar de agosto en España.

Un vídeo de Snapchat que se hizo viral alimentó esa versión. El vídeo, supuestamente compartido desde la propia cuenta de Pepe, mostraba el eclipse. El extremo se había perdido cinco partidos en octubre tras someterse a la intervención, antes de volver a jugar.

El inesperado contratiempo de la operación ocular de Nicolas Pepe añade un giro insólito a la temporada del exdelantero del Arsenal en el Villarreal. Los aficionados que sigan la disponibilidad de la plantilla y las cuotas de los partidos de La Liga pueden canjear nuestro código promocional de betwinner al registrarse para obtener créditos de apuesta adicionales.

El Villarreal desmiente tajantemente los rumores sobre la operación de Pepe

Decidido a poner fin a las especulaciones, el club español respondió directamente a las informaciones. El Villarreal dejó claro que la operación estaba programada con mucha antelación y no tenía nada que ver con el eclipse de agosto.

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«El Villarreal CF, ante las informaciones publicadas recientemente en diversos medios, aclara que es completamente falso que la operación ocular de Nicolas Pepe tenga relación alguna con la observación del eclipse solar», afirmó el club.

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«La intervención estaba programada con antelación por motivos totalmente ajenos a este acontecimiento. El club pide rigor y responsabilidad al informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus jugadores».

El camino de Pepe: de fichaje récord del Arsenal a La Liga

Pepe lleva los dos últimos años compitiendo en la máxima categoría española, a la que llegó al fichar por el Villarreal tras su etapa en el Trabzonspor turco.

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Antes de trasladarse a España, el extremo pasó una etapa muy difícil en el Arsenal después de llegar procedente del Lille de la Ligue 1 en el verano de 2019 por 72 millones de libras, entonces una cifra récord para el club. Incapaz de justificar su precio, marcó solo 27 goles en 112 partidos con el Arsenal antes de salir cedido y, finalmente, marcharse libre.

Recuperar minutos tras el revés ante el Barcelona

Tras perderse cinco partidos en octubre, Pepe trabaja para recuperar su sitio en el Villarreal. Entró en el minuto 75 en la reciente derrota del Submarino Amarillo por 3-2 ante el Barcelona .

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El Villarreal también intentará reaccionar sobre el terreno de juego después de desaprovechar un gran comienzo ante el campeón de La Liga: se puso con dos goles de ventaja en los primeros siete minutos, pero encajó goles en una ráfaga de diez minutos en la segunda parte.