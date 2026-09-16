Marcel Sabitzer, con 32 años y más de 600 partidos oficiales en el fútbol profesional, es un viejo zorro al que probablemente nada pueda sacarle de quicio con facilidad. El centrocampista, al servicio del Borussia Dortmund desde 2023, ya ha sido objeto en más de una ocasión de rumores y especulaciones de distinta índole.

Por eso, el pasado verano de fichajes no debió de ser nada especial para Sabitzer. Aun así, hubo cierto ruido alrededor del austriaco, que se hizo más fuerte especialmente hacia el final del plazo de mercado.

Por un lado, eso tenía que ver con su statu quo deportivo. Sabitzer vivió un permanente sube y baja en sus tres temporadas disputadas en el BVB. Con demasiada frecuencia, sus actuaciones dejaron que desear; con muy poca, fue capaz de prolongar fases brillantes, que también las hubo. En resumen: a Sabitzer le faltó en ese tiempo, pese a 117 apariciones en partidos oficiales, la constancia necesaria para ser a largo plazo un titular indiscutible.

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¿Cuándo expira el contrato de Marcel Sabitzer con el BVB?

Lo fue al término de la temporada pasada, sí, pero eso se debió sobre todo a la ausencia por lesión de Felix Nmecha. Sabitzer fue titular 26 veces el curso pasado y su balance, con cinco participaciones de gol, fue escaso. Su perspectiva en el centro del campo o en el mediocentro defensivo era limitada. Junto a Nmecha, el técnico Niko Kovac dio cada vez más oportunidades a Jobe Bellingham.

Y como el contrato de Sabitzer expira a finales de junio de 2027 y el BVB fichó a un titular para su zona del campo en Joey Veerman, acabó de forma natural en la rumorología. Así, a mediados de agosto se especuló bastante cuando Sabitzer, en una reunión del equipo, hizo una "salida relámpago" y volvió a marcharse antes de que llegaran al lugar de los hechos los últimos de sus compañeros.

Desde hace dos semanas ya está claro: Sabitzer se quedará en el Borussia al menos hasta el parón invernal. Porque en Dortmund está "satisfecho", como proclamó su agente Roger Wittmann ante Sky el día del cierre de mercado. En su actual club, Sabitzer puede jugar a "alto nivel", hizo saber Wittmann.

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Marcel Sabitzer tuvo en verano "diez consultas diferentes"

Eso, por tanto, no debió de ser así en el caso de las "diez consultas diferentes" que, según el agente, tuvo Sabitzer. El BVB seguramente no se habría negado si hubiera llegado una oferta acorde al mercado por el internacional, que suma 102 partidos con su selección. Como no fue así, Sabitzer inicia en Dortmund una gira de despedida. "El próximo año", explicó Wittmann de forma elocuente, su cliente podrá entonces sopesar todas las opciones.

Ninguna de esas opciones será entonces el Borussia. El club no tiene previsto renovar con Sabitzer. Y por una buena razón: no solo ha cumplido de forma insuficiente con las expectativas en lo deportivo, sino que además cobra muchísimo dinero. Se estima que Sabitzer, por quien en su día se pagaron 19 millones de euros al Bayern, percibe un salario anual de ocho millones de euros. Los nuevos fichajes, entre ellos Veerman, Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, deberían cobrar como máximo la mitad cada uno.

Se trata, por tanto, de una historia demasiado conocida y a la vez dolorosa para el BVB: jugadores que, en comparación con el rendimiento que ofrecen, reciben demasiado dinero y agotan sus contratos, muy bien remunerados. Así ocurrió, por ejemplo, con Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle o Salih Özcan. ¿Quién podría reprochárselo?

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"Paquete": la mujer de Marcel Sabitzer se enfrenta a un usuario que la increpó

La respuesta es simple: ¡la gente en las redes sociales, por supuesto! Allí, Sabitzer fue señalado ya hace tiempo como el villano ante sus demasiado frecuentes actuaciones flojas. Últimamente, la situación incluso escaló hasta el punto de que Katja, la esposa de Sabitzer, intervino en Instagram.

Un usuario había escrito bajo una publicación con las declaraciones de Wittmann que de verdad había "esperado que nos libráramos de ese paquete". La esposa de Sabitzer, ganadora en 2014 del programa de televisión 'Der Bachelor', respondió: "Me encantaría saber qué has conseguido tú en tu vida". La réplica maliciosa fue: "Yo he participado en Bachelor, ¿y tú?". La mujer de Sabitzer volvió a responder: "Buah, sois todos muy malos. Tu respuesta lo dice todo sobre ti. No sabes nada de mi vida".

El problema de Sabitzer es que para muchos en el entorno del BVB se le considera una carga heredada. Representa al Dortmund de años anteriores, que invertía mucho en traspasos y salarios de jugadores consolidados y algo mayores, pero que a cambio ofrecían muy poco. El enfoque ciertamente refrescante de la nueva dirección deportiva y el pasado mercado de fichajes del activo director deportivo Ole Book avivaron recientemente la esperanza de poder desprenderse también de jugadores como Sabitzer o Ramy Bensebaini y Emre Can.

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Marcel Sabitzer, utilizado últimamente por el BVB en la banda ofensiva

Es muy posible que para eso solo haya que tener un año más de paciencia. Hasta la fecha, sin embargo, tampoco es ni mucho menos cierto que Sabitzer no pueda aportar valor añadido al equipo.

Kovac valora su experiencia, su forma agresiva de jugar y su flexibilidad. Eso también forma parte de la verdad: Sabitzer es uno de esos interiores polivalentes de los que el BVB tuvo claramente demasiados últimamente en la plantilla. Su falta de constancia también tiene que ver con que Sabitzer apenas jugó durante un periodo prolongado siempre en la misma posición.

Eso también marcará su año designado como el último en Dortmund. Con Nmecha, Bellingham y Veerman, el centro está cubierto. Sabitzer debe, como en la selección austriaca, en la que debido a la elevada carga de los últimos años hará una pausa en el futuro, desplazarse a ambas bandas ofensivas y a los medios espacios. Kovac todavía no le ha dado ninguna titularidad en la Bundesliga.

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Marcel Sabitzer probablemente ya solo será un jugador de rotación en el BVB

Sin embargo, ante el Villarreal en la Champions League, Sabitzer jugó de inicio y firmó una actuación convincente, en la que mostró mucha intensidad y varias buenas recuperaciones de balón. También como revulsivo, rebautizado por Kovac como "finisher", rindió correctamente últimamente. El gol de chilena de Nmecha hace poco contra el Paderborn fue una asistencia de Sabitzer.

Si ninguno de sus competidores se lesiona, todo apunta a que el papel de Sabitzer como jugador de rotación ya no cambiará demasiado. A no ser que logre todavía en la posición ofensiva la efectividad con la que actúa allí con la selección de la ÖFB siendo jugador del Dortmund: en 31 partidos internacionales desde 2023, Sabitzer ha marcado unos notables 13 goles. Antes de su etapa en el BVB, habían sido solo seis tantos en 42 partidos.

Marcel Sabitzer: sus datos de rendimiento en el BVB