Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, expresó su deseo de que se haga justicia y se otorgue a a Lamine Yamal el próximo Balón de Oro, asegurando que considera al joven jugador totalmente merecedor de ganarlo.

Según el diario español "Marca", Rafa Yuste asistió, junto al presidente Joan Laporta, al almuerzo que reunió a las directivas del Levante y del Barcelona, antes del partido entre ambos equipos previsto para este domingo, donde habló con claridad sobre su deseo respecto al próximo Balón de Oro.

Yuste declaró: "Veo a Yamal en muy buen estado, y lo veo totalmente merecedor del Balón de Oro. Es un joven que da mucha esperanza y felicidad a los niños de todo el mundo. Tiene un talento excepcional para su edad, y eso es algo asombroso. No veía a un jugador como él desde hace muchos años".

Y agregó Yuste: "Por eso, espero que se haga justicia y que le den el Balón de Oro que merece. Solo porque da mucha felicidad a muchos niños y niñas de todo el mundo, y a nosotros, los que amamos el fútbol".



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