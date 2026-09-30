Un informe periodístico habló, este miércoles, del viaje de Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, desde Dinamarca hasta España, en su avión privado, tras abandonar la concentración de Portugal.

Ronaldo abandonó el estadio Parken, en la capital danesa Copenhague, este miércoles, a bordo de un coche de la Federación Portuguesa de Fútbol, en el momento en que todos sus compañeros, a excepción de Francisco Conceição, ya habían comenzado a estar sobre el terreno de juego.

Este sorpresivo paso llegó tras la rueda de prensa que ofreció Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en la que habló de la situación de Ronaldo, señalando que no sería titular en el partido ante Dinamarca y que no cambiaría sus decisiones técnicas por un jugador.

El diario "Marca" afirmó que el viaje de Ronaldo en su avión privado se ha convertido en el más seguido del mundo.

Explicó que el avión privado ya despegó de Madrid pasadas las 19:30 hora de España (20:30 hora de El Cairo y La Meca), señalando que el vuelo se ha convertido en el más buscado y seguido en la web Flight Radar 24.

Y continuó: "Más de 7.500 personas siguieron minuto a minuto el sistema de posicionamiento global (GPS) del avión de Ronaldo, un Bombardier Global Express XRS".

Los planes de Cristiano Ronaldo estaban claros tras abandonar el Parken de Copenhague sin entrenar antes del partido de la Liga de Naciones entre Dinamarca y Portugal: subir a su avión privado y viajar a Madrid.

Se espera que su avión aterrice en la capital danesa a las 22:20 hora de España, mientras que el viaje de regreso a Madrid comenzará hacia las 23:15, con la llegada del Dôn a España pasadas las 2:00 de la madrugada (3 de la madrugada hora de El Cairo y La Meca).