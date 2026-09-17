A lo largo de muchas décadas, la selección de Arabia Saudita se ha mantenido como uno de los nombres más destacados en la historia de la Copa del Golfo, tras dejar una huella clara en uno de los torneos regionales más prestigiosos, ya sea a través de la conquista del título o de la competencia constante por él.

Y aunque el recorrido de Arabia Saudita en el torneo vivió numerosas etapas difíciles y finales emocionantes, tres ediciones permanecen como las más presentes en la memoria de la afición saudí, después de que la selección lograra subir al podio de campeones en los años 1994, 2002 y 2003, sumando así 3 títulos del Golfo en su palmarés.

El inicio histórico: la Copa del Golfo 12 abre las puertas de la gloria

El primer título de la selección saudí en la Copa del Golfo llegó durante la duodécima edición, que fue organizada por Emiratos Árabes Unidos en 1994, dando inicio con ella a una nueva página en la historia de Arabia Saudita en el torneo, tras conseguir convertir años de competencia en el primer título del Golfo de sus vitrinas.

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El torneo se disputó bajo el sistema de liga a una sola vuelta, donde la selección saudí jugó sus partidos en competencia directa con el resto de selecciones participantes, y ofreció un recorrido sólido bajo la dirección del entrenador nacional Mohammed Al-Kharashi, hasta sellar el liderato con 9 puntos, producto de 4 victorias y un empate.

La coronación en Abu Dabi supuso un momento histórico para el fútbol saudí, después de que Arabia Saudita lograra por primera vez ganar la Copa del Golfo, inscribiendo su nombre en la lista de campeones del torneo y confirmando su capacidad para competir por el título con las potencias del Golfo.

El oro de Riad: la selección saudí se corona en casa

Tras años de espera, la selección saudí regresó al podio de campeones en la Copa del Golfo 15, que fue organizada por Riad en 2002, llegando esta vez la alegría en medio de su afición y en su propia tierra, en uno de los momentos más destacados de Arabia Saudita en el torneo.

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Y bajo la dirección del entrenador Nasser Al-Johar, la selección saudí disputó las competiciones del torneo bajo el sistema de liga a una sola vuelta, y logró terminar su recorrido en lo más alto de la tabla de clasificación, tras sumar 14 puntos, producto de 4 victorias y dos empates, para conquistar el título por segunda vez en su historia.

La coronación no fue solo una nueva incorporación a las vitrinas de la selección, sino que llevó un valor especial para la afición saudí, después de que llegara en Riad y ante una gran presencia de público, celebrando Arabia Saudita la Copa del Golfo en su tierra y entre sus seguidores.

Un solo año: Arabia Saudita conserva el trono

La selección saudí no se conformó con lo logrado en Riad, sino que regresó en la edición siguiente de inmediato para repetir la hazaña, tras coronarse con el título de la Copa del Golfo 16, que se disputó en Kuwait en 2003, escribiendo un nuevo capítulo en la historia de sus participaciones en el torneo.

Las competiciones también se disputaron bajo el sistema de liga a una sola vuelta, y Arabia Saudita consiguió ofrecer un recorrido sólido durante el cual mantuvo su registro libre de derrotas, logrando 4 victorias y dos empates, para sumar 14 puntos y terminar el torneo en lo más alto.

La coronación llegó para otorgar a la selección saudí su tercer título en la historia de la Copa del Golfo, y el segundo de forma consecutiva, tras conseguir conservar la copa apenas un año después de su coronación en Riad, viviendo Arabia Saudita uno de sus periodos más destacados en el torneo bajo la dirección de Nasser Al-Johar.

3 títulos y 7 subcampeonatos en el palmarés de Arabia Saudita

Con estos tres títulos, la selección saudí se convirtió en una de las selecciones con presencia histórica en la Copa del Golfo, tras sumar 3 campeonatos en los años 1994, 2002 y 2003, además de alcanzar la final en otras 7 ocasiones.

Los subcampeonatos de Arabia Saudita llegaron en los años 1972, 1974, 1998, 2009, 2010, 2014 y 2019, lo que refleja la magnitud de la continuidad de la que disfrutó la selección saudí en la competencia por el torneo a través de distintas generaciones.

El recorrido de la selección saudí en la Copa del Golfo sigue siendo mucho más que solo tres títulos, pues la historia guarda numerosos partidos, finales y etapas que hicieron de Arabia Saudita una presencia permanente en las cuentas del torneo, tras combinar la conquista del título, la competencia y la aparición reiterada en las rondas decisivas.

Y con cada nueva edición de la Copa del Golfo, regresan los recuerdos de aquellos años en los que la selección saudí levantó la copa tres veces, permaneciendo los títulos de 1994, 2002 y 2003 como una parte esencial de la historia de Arabia Saudita en el torneo, y etapas cuyos detalles la afición sigue evocando cada vez que se renueva la cita con la competencia del Golfo.