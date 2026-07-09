El VfL Wolfsburgo ofrece información actualizada sobre Christian Eriksen un mes después de su desmayo

Christian Eriksen, de 34 años, comenzará pronto un programa de rehabilitación individual en Dinamarca, según informó el VfL Wolfsburgo. El centrocampista se sintió indispuesto hace un mes durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

A principios de junio, el jugador se desplomó durante el amistoso, perdió el conocimiento unos instantes y pudo abandonar el campo por sus propios medios. El partido se suspendió con 2-1 en el marcador.

Ahora, su club, el Wolfsburgo, informa: «Christian Eriksen comenzará pronto un programa de rehabilitación individual en Dinamarca, tras consultarlo con el director del VfL, Dieter Hecking».

«El VfL mantendrá contacto regular con Christian y sus médicos. Le deseamos mucha suerte en su recuperación», añadió el club.

Tiene contrato hasta 2027, pero aún no se sabe si seguirá en activo. En 2021 sufrió un paro cardíaco en la Eurocopa y desde entonces juega con un marcapasos automático (ICD) que previene nuevos episodios.

El dispositivo le salvó hace un mes, según escribió en Instagram: «Recibir una descarga de mi DAI ha afectado mucho a mi familia y a mí».

«Quiero tranquilizar a todos: esta situación no fue como la de 2021. Estoy agradecido al equipo médico, a los jugadores y a los doctores que llevan años cuidando mi corazón. Gracias a su experiencia, mi DAI hizo lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesité», afirmó el danés.