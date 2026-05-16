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FC St. Pauli v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

El VfL Wolfsburgo aún confía en mantenerse; el FC St. Pauli y el FC Heidenheim descenderán de la Bundesliga

St.Pauli vs Wolfsburgo
St.Pauli
Wolfsburgo
Bundesliga
FC Heidenheim vs Mainz 05
FC Heidenheim
Mainz 05
P. Tietz
N. Amiri
K. Koulierakis
C. Eriksen
N. Vasilj
A. Ceesay
D. Pejcinovic

El VfL Wolfsburgo aún puede salvarse en la Bundesliga. En la última jornada venció 1-3 al FC St. Pauli y terminó decimosexto. El St. Pauli desciende, igual que el FC Heidenheim, que perdió 0-2 ante el FSV Mainz 05.

El marcador: FC St. Pauli 1-3 VfL Wolfsburgo.

El partido tardó en arrancar, pero a mitad de la primera parte ambos equipos estrellaron el balón en el larguero: Joel Fujita para el St. Pauli y Adam Daghim para el Wolfsburgo.

A los diez minutos, Konstantinos Koulierakis cabeceó un córner y marcó el 0-1.

En la segunda parte llegó el 1-1 de Ceesay, también de cabeza, pero poco después un desafortunado desvío de Vasilj devolvió la ventaja al Wolfsburgo: 1-2.

El marcador se movió de nuevo poco después: 1-3. Christian Eriksen falló un penalti, pero Dzenan Pejcinovic aprovechó el rebote para sentenciar. El Wolfsburgo, 16.º, disputará los play-offs de ascenso/descenso contra el 3.º de la 2. Bundesliga: SV Elversberg, Hannover 96 o SC Paderborn.

El St. Pauli, que había ascendido en 2024, desciende tras quedar decimocuarto la temporada pasada.

El Heidenheim necesitaba ganar al Mainz para salvarse, pero perdía 0-2 al descanso, con goles de Tietz y Amiri, y ese marcador no cambió.

El Heidenheim necesitaba ganar al Mainz para salvarse, pero perdía 0-2 al descanso, con goles de Phillip Tietz y Nadiem Amiri. Ese marcador se mantuvo y el equipo descendió tras tres temporadas en la Bundesliga.

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