El vestuario del Sevilla también lanza guiños a Rakitic

Jesús Navas y Nemanja Gudelj han piropead públicamente al croata, cuya vuelta monopoliza los rumores de mercado en el club de Nervión.

Ivan Rakitic parece llamado a protagonizar uno de los culebrones del mercado de fichajes cuando vuelva a abrirse tras el coronavirus. El croata está señalado para dejar el , donde su contrato acaba en 2021, y se le ha vinculado con su vuelta al .

Goal ya explicó que la operación para que regrese al Sánchez-Pizjuán es complicada y el club de Nervión se muestra prudente al respecto. De hecho, el director deportivo, Monchi, aseguraba en una entrevista a El Desmaque que "el Sevilla está trabajando para dibujar escenarios internamente. Decir que el Sevilla está interesado en Traoré, en el iraní del Zenit, me parece poco realista. El Sevilla no está haciendo movimientos. Ahora mismo trabajamos internamente para tener escenarios A, B, C y D. No hemos plasmado en movimientos. Me parecería irresponsabilidad hablar de traspasos, a no ser que esté libre".

Sin embargo, desde el vestuario sevillista creen que Rakitic podría encajar a la perfección. Así lo veía por ejemplo Nemanja Gudelj en ABC: "Claro que estaría bien tenerlo de compañero. Ivan Rakitic es un grandísimo jugador. Todo el mundo sabe la calidad que tiene. Con su experiencia, además, podría significar mucho para el Sevilla de nuevo. Es un futbolista importante y por las referencias que tengo sé también que es muy buena persona y compañero. Sería un plus enorme para el Sevilla si finalmente pudiera venir. Estoy convencido de ello".

Más prudente pero también rendido a las cualidades de Rakitic se mostraba Jesús Navas: "Esa pregunta es más para Monchi. Ivan es un gran amigo mío. Le tengo mucho aprecio. Como compañero es además una excelente persona. Futbolísticamente poco más se puede decir de él… es un grandísimo jugador. Yo siempre le deseo lo mejor y aprovecho para mandarle un abrazo enorme a él y a su familia. Él tiene el cariño de todo el sevillismo".