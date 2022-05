El vestuario del Real Madrid cierra filas con Mbappé y sólo piensa en la final de la Champions

Por Jorge Picón. A pesar del huracán Mbappé, el Real Madrid prepara el partido más importante de la temporada como será la final de la UEFA Champions League. El club merengue se mide al Liverpool el próximo sábado en París en busca de la Décimocuarta y este martes ha celebrado un evento con los medios en el que varios pesos pesados del vestuario han analizado cómo llegan al duelo y han optado por tratar de olvidar ya el no fichaje del galo.

Courtois: "En el Madrid juegan los mejores"

Getty Images

Mbappé: "No tenemos que hablar de jugadores que no están en este club. En el Madrid juegan los mejores. En el día a día no vemos lo que sale"

El Liverpool: "Tienen una gran delantera. Nos hemos enfrentado contra otros difíciles. Ellos tienen mucha velocidad y mandan muchos centros. Espero poder hacer ahí la diferencia. Es un gran equipo. En los últimos años están en un nivel muy alto. Va a ser un gran partido".

¿La Champions más especial?: "No sé , habría que preguntarle a Modric, a Karim a Bale… Para mí es una final muy especial".

Marcelo: "Todos saben mi deseo de quedarme"

Getty Images

Estado físico: "Estoy entrenando a parte, pero llegaré a la final. La experiencia cuenta, pero son dos equipos muy fuertes. Le aconsejo a los chicos que disfruten. Hay que disfrutar lo máximo porque muy pocos llegan aquí".

Críticas a los jóvenes: "Es normal que haya críticas a los jóvenes. Cuando llegué yo también tuve críticas. Karim, Cristiano… Hay que callar y trabajar, que la cosa cambia".

Quiere seguir: "Todos saben mi deseo de quedarme. Hablaremos después de la final".

Rodrygo: "Nos gustaría tener a Mbappé pero tenemos que seguir”

Getty Images

¿Se ve titular?: "Me gustaría empezar el partido. Yo estoy aquí para ayudar, como titular o desde el banquillo. Una final siempre va a ser difícil. Si fuese en el Bernabéu también lo sería”

No de Mbappé: “Vini o yo estamos aquí para dar nuestra mejor versión. Estamos mejorando cada día. Nos gustaría tener a Mbappé aquí, pero no ha sido así y tenemos que seguir”.

Cómo vivió otras finales: "Me acuerdo de la final de la Décima. Estaba con la camiseta y cuando marcó Ramos me puse a chutar un balón. Mi madre se enfadó. Es una gran ilusión jugar una".

Casemiro: "Este club no vive de jugadores, es de historia"

Getty Images

“El fútbol ha cambiado. Ellos y nosotros tenemos más experiencias. Las finales no se juegan: se ganan. Estamos preparados para eso”, dijo analizando la final.

El artículo sigue a continuación

“Este club no vive de jugadores, es de historia. En este club han pasado Di Stefano, Gento, Cristiano, Ramos… Y seguirá ganando. La afición puede estar triste por Mbappé, pero seguiremos ganando. Mbappé un jugadorazo, que nos va a dar mucho trabajo. Si él ha tomado esa decisión hay que respetarla. Le deseamos lo mejor, menos contra el Madrid", añadió sobre el no de Mbappé.

Valverde: "Pensamos en la final que es lo más importante"

“Es impresionante. Estoy muy feliz. Disfrutando de cada momento. El sábado va a ser un partido difícil, voy a tener nervios, pero voy a correr como nunca en mi vida”, comentó sobre la final.

Mbappé: “Es un jugador espectacular. Ha ganado muchas cosas. Creo que puede ser uno de los mejores del mundo. Yo lo he sufrido y por la TV lo disfruto. Pero solo pensamos en la final que es lo más importante”