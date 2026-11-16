Diversos informes periodísticos revelaron un ambiente tenso dentro de la concentración de la selección de Francia, después de que Rayan Cherki y Bradley Barcola protagonizaran un fuerte intercambio verbal.
Según lo informado por la cadena "RMC Sport", la crisis estalló en el vestuario tras el final de la primera parte del encuentro ante Italia, que terminó empatado 1-1 (y que concluyó con la derrota de Francia por 1-3, en el marco de la Liga de Naciones de Europa), después de que aumentara la tensión entre los jugadores, en un altercado que los informes describieron como grave.
La cadena señaló que Cherki abandonó el vestuario enfurecido tras la discusión, en un incidente que reflejó la magnitud de la tensión dentro de la selección francesa, pese a que el encuentro aún no se había decidido.
Ambos jugadores habían formado parte del once titular de Francia ante Italia, y completaron el partido tras el final del descanso, antes de que el cuerpo técnico decidiera sustituir a Barcola en el minuto 76 y a Cherki en el minuto 82.
La selección italiana logró decidir el encuentro durante la segunda parte, tras añadir dos goles en los minutos 63 y 75, para ganar por 3-1 y dejar a la selección francesa ante numerosos interrogantes sobre las consecuencias de la derrota, que provocó reacciones de ira entre la afición y los medios de comunicación italianos.
Y pese a la victoria de Francia sobre Turquía por 2-1 en su siguiente partido, y a asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa desde la primera posición, los ecos de la derrota ante Italia siguieron presentes, después de que se revelaran los detalles de la tensión que se extendió hasta el vestuario.
Por su parte, Zinedine Zidane habló sobre su mensaje a los jugadores tras la derrota, asegurando que les pidió no ceder a la inquietud, y dijo: "Les pedí que no entraran en pánico. Perdimos, pero no merecíamos del todo la derrota".
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.