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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha compartido una reflexión sobre Cristiano Ronaldo tras las recientes noticias en torno a la estrella portuguesa. Mourinho, que trabajó con él en el Bernabéu entre 2010 y 2013, insistió en que Ronaldo merece un homenaje a la altura cuando llegue su retirada.

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Mourinho reflexiona sobre Ronaldo, su antiguo jugador clave

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, compareció ante la prensa antes de la visita de su equipo al Valencia en La Liga y respondió a las últimas novedades sobre Cristiano Ronaldo, exestrella del Bernabéu, después de que el delantero decidiera retirarse del fútbol internacional con Portugal. Ambos compartieron tres años de grandes éxitos en la capital española entre 2010 y 2013: coincidieron en 164 partidos en todas las competiciones y conquistaron juntos el histórico título de La Liga de 2011–12.

Mourinho subrayó que la comunidad futbolística debe respetar plenamente cualquier decisión sobre la carrera de su emblemático compatriota.

El técnico portugués se apresuró a aclarar que el reciente anuncio no significa el final de la carrera de Ronaldo a nivel de clubes.

Respeto a las ambiciones que aún tiene Ronaldo en su carrera

«No quiero comentarlo. Creo que, más que comentarla, hay que respetar su decisión, como es evidente», dijo el técnico portugués a los periodistas cuando le preguntaron por su compatriota.

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«No es una retirada; su carrera no ha terminado. Quienes le conocen saben que todavía tiene objetivos en su carrera».

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«Lo único que me gustaría es que su retirada como jugador fuera en un día distinto al de ayer», explicó el entrenador del Real Madrid.

Mourinho enfría las especulaciones sobre su paso a los banquillos

Preguntado por si imaginaba al legendario delantero como entrenador después de colgar las botas, Mourinho se mostró pragmático.

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«¿Le veré como entrenador? No sé qué tendrá en mente, pero es demasiado pronto para hacer comentarios porque todavía es jugador», señaló Mourinho.

El entrenador del Real Madrid volvió a centrarse en los asuntos de la plantilla y reconoció el profundo vínculo profesional y la historia que comparte con el delantero.

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El Real Madrid sigue adelante con Mourinho

El equipo de Mourinho llega a la jornada 12 tercero en la clasificación de La Liga, con 27 puntos, y sigue de cerca al líder, el Barcelona, en la lucha por el título.

El Real Madrid busca prolongar su racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones tras imponerse por 3-2 al AEK Atenas en un exigente partido de Champions League.

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El equipo de la capital vuelve a centrarse en la competición doméstica mientras se prepara para enfrentarse al Valencia en Mestalla.