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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha reflexionado sobre Cristiano Ronaldo tras los recientes titulares protagonizados por la estrella portuguesa. Mourinho, que trabajó con él en el Bernabéu entre 2010 y 2013, insistió en que Ronaldo merece un homenaje a la altura cuando llegue el momento de su retirada.

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Mourinho reflexiona sobre Ronaldo, su antiguo jugador clave

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, compareció ante la prensa antes de la visita de su equipo al Valencia en LaLiga y aprovechó para responder a las recientes noticias sobre Cristiano Ronaldo, exestrella del Bernabéu, tras la decisión del delantero de retirarse de la selección de Portugal. Ambos coincidieron durante tres años de grandes éxitos en la capital española, entre 2010 y 2013: disputaron juntos 164 partidos en todas las competiciones y conquistaron el título de LaLiga de 2011-12.

Mourinho subrayó que la comunidad futbolística debe respetar plenamente cualquier decisión que tome el delantero sobre su carrera.

El técnico portugués se apresuró a aclarar que el reciente anuncio no significa que Ronaldo deje de jugar al fútbol.

Respeto a las aspiraciones que Ronaldo aún tiene en su carrera

«No quiero especular más allá de hacer un comentario: hay que respetar esta decisión y, obviamente, yo la respeto», declaró el técnico portugués a los periodistas cuando le preguntaron por su célebre compatriota.

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«No es una retirada. Cualquiera que lo conozca sabe que todavía tiene objetivos en su carrera».

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«Lo único que me gustaría decir es que, cuando llegue su retirada como futbolista, debería ser un día distinto al de ayer», explicó el entrenador del Real Madrid.

Mourinho enfría las especulaciones sobre un futuro de Ronaldo como entrenador

Preguntado por si imaginaba al legendario delantero ejerciendo de entrenador después de colgar las botas, Mourinho se mostró pragmático.

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«¿Lo veo como entrenador? No sé qué puede estar pasando por su cabeza, pero es demasiado pronto», señaló Mourinho.

El entrenador del Real Madrid volvió a centrarse en asuntos de la plantilla y reconoció la profunda huella que Ronaldo dejó en la historia reciente del club.

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El Real Madrid sigue adelante con Mourinho

El equipo de Mourinho llega a la jornada 12 en tercera posición de LaLiga, con 27 puntos, por detrás del líder, el Barcelona.

El Real Madrid aspira a prolongar su racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones tras imponerse por 3-2 al AEK Atenas en la Champions League.

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El conjunto de la capital vuelve a centrarse en la competición nacional mientras prepara su visita al Valencia en Mestalla.