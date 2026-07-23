Nando Alonso estaba perplejo. No se esperaba eso de Edin Terzic. El CD Derio, equipo de Tercera División entrenado por Alonso, se había enfrentado al nuevo club de Terzic, el Athletic Club de Bilbao, en un amistoso. Para el exentrenador del Borussia Dortmund, era el primer partido en la banda del conjunto vasco tras más de dos años de pausa.

«Me sorprendió cuando me acercaba al banquillo y alguien me llamó por mi nombre. Me giré y ahí estaba él», dijo Alonso tras el partido. «Me deseó mucha suerte para el nuevo proyecto en Derio. Que se hubiera tomado la molestia de averiguar mi nombre y que estamos empezando un nuevo proyecto me pareció un gran gesto. Tuve la impresión de que es una persona atenta y cercana, cuyo lado humano es digno de elogio».

No fue la única buena acción de Terzic ese día, que terminó con una victoria por 3-0 para Bilbao. Como Derio se había quedado con diez por la lesión de un jugador y el árbitro ya no permitió más cambios, Terzic también reaccionó. Retiró del campo a Aitor Paredes, de modo que volvió a haber igualdad numérica.

Este episodio simboliza los primeros días de Terzic en el norte de España. El técnico de 43 años está gustando mucho hasta ahora por su carácter cálido y empático. Como ferviente aficionado del BVB, Terzic también sabe perfectamente lo que es ser seguidor de un club que significa muchísimo para la gente de toda una ciudad y cuyo legendario estadio de San Mamés siempre está lleno.

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Edin Terzic: estadísticamente, uno de los mejores entrenadores de la historia

Un club fundado en 1898 que, con su filosofía, única en el fútbol profesional moderno a nivel mundial, es conocido por ser muy especial. Así, Bilbao se ha comprometido desde hace más de 110 años a apostar de forma consecuente por jugadores nacidos en el País Vasco o formados allí. La identidad regional y su propia cantera, Lezama, son los grandes pilares del único club, junto al Real Madrid y el FC Barcelona, que nunca ha descendido de la Primera División española.

A principios de mayo Bilbao había anunciado el fichaje de Terzic. La operación desató un gran entusiasmo entre los aficionados, que a día de hoy todavía no pueden creer que un entrenador de este calibre se uniera a su club. Pese a tener contrato en vigor, Terzic dejó el BVB en junio de 2024, con la derrota en la final de la Champions League ante el Real Madrid (0-2) como punto final. Es el último técnico que dio un título al Dortmund (Copa de Alemania 2021).

Desde entonces, a Terzic apenas le faltaron ofertas de dentro y fuera del país. Desde Fráncfort hasta Wolfsburgo, Mónaco, Tottenham y Chelsea, estaban todos. No sorprende si se tiene en cuenta un dato que precisamente en Alemania suele pasarse por alto: Terzic, nacido en Menden, es uno de los mejores entrenadores alemanes de la historia en puntos.

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Edin Terzic en Bilbao: primera declaración en euskera

Hasta ahora ha dirigido 128 partidos (75 victorias, 24 empates, 29 derrotas) como primer entrenador con plena responsabilidad, y su promedio es de 1,95 puntos por partido. Fuera del FC Bayern de Múnich y del Borussia, ningún técnico alemán con al menos 75 y un máximo de 300 partidos oficiales pudo superar esa media, ¡en toda la historia!

«Kaixo, eskerrik asko athleticzales oso pozik nago hemen egoteagatik», fue la primera declaración de Terzic el 7 de julio en su presentación oficial en una sala de prensa abarrotada, tras la cual recibió una camiseta con su nombre y el dorsal 52, ya que es el 52.º entrenador en la historia de Bilbao. La traducción del euskera: «Hola, muchas gracias Athleticzales, estoy muy feliz de estar aquí».

El presidente Jon Uriarte, ratificado recientemente en el cargo hasta 2030, había hablado antes de un «día muy importante para el club». Terzic habría sido su candidato deseado para suceder a Ernesto Valverde. El técnico de 62 años dejó su puesto como entrenador del Athletic tras un total de tres etapas y más de 500 partidos oficiales. «Vimos en usted una gran capacidad futbolística y un potencial dinámico. Y, sobre todo, desde el primer día entusiasmo por un reto tan diferente y motivador como el del Athletic», dijo Uriarte sobre Terzic.

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Bilbao venía de una temporada desastrosa

Sin embargo, quien cerró la operación fue Mikel Gonzalez, que también estaba sentado junto a Terzic. El directivo de 38 años es director general de fútbol profesional en Bilbao y llevaba ya bastante tiempo en contacto con el ex del Dortmund. Cuando los vascos perdieron 1-4 ante el BVB en la Champions el pasado octubre, Terzic también conoció por primera vez al presidente Uriarte. Gonzalez agradeció a Terzic que se decidiera por Bilbao «y no por grandes clubes que juegan en las mejores competiciones». Subrayó que la filosofía del alemán de raíces bosnias encaja perfectamente con el club y que «la gente sentirá una fuerte conexión con él».

Que la llegada de Terzic haya desatado un clima de ilusión tiene sobre todo que ver con la temporada pasada. Fue desastrosa para Bilbao. El duodécimo puesto supuso su peor clasificación desde 2018, y al final el primer puesto de descenso quedó a solo unos míseros tres puntos, aunque la clasificación para la Conference League también estuvo a apenas seis.

Sin embargo, Bilbao fue uno de los coladeros de la liga y jugó con un ataque romo: solo cuatro clubes encajaron más goles y solo cuatro marcaron menos. En semifinales de la Copa del Rey, para mayor frustración, también cayó ante el rival local San Sebastián. Tras conquistar la copa en 2024 y dos años en Europa, las habituales semanas inglesas se han acabado para Bilbao en la próxima temporada.

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Edin Terzic, calificado como «el verdugo más reciente de Luis Enrique»

Eso, a su vez, podría jugar a favor del trabajo de Terzic, que pronto dará la bienvenida en su equipo a tres campeones del mundo recién coronados: Unai Simon, Aymeric Laporte y Nico Williams. La afición rojiblanca ansía una reconstrucción completa y deposita toda su esperanza en «el verdugo más reciente de Luis Enrique», como llamó a Terzic el diario deportivo español Mundo Deportivo. ¿La razón? Fue el último entrenador que derrotó al Paris Saint-Germain en una eliminatoria de la Champions.

Para hacer realidad sus ideas, Terzic ha incorporado a su cuerpo técnico, además de su veterano segundo entrenador Sebastian Geppert, a otras dos personas. El búlgaro Peter Gaydarov, de 35 años, fue sacado del FC Bayern tras cinco años, donde recientemente entrenó al sub-19. A ellos se suma Oscar de Marcos, una auténtica leyenda del club. Con 573 partidos oficiales con Bilbao, el jugador de 37 años es el segundo con más apariciones en la historia de la entidad. «No pasaban ni tres frases sin que se le mencionara. Cuando supe lo importante que es Óscar para este club, dije: tengo que trabajar con él», explicó Terzic.

Terzic no solo aprovechó su pausa de dos años para realizar numerosos viajes con su familia, a la que había dedicado demasiado poco tiempo durante demasiado tiempo. También se reunió con muchos especialistas de los ámbitos más diversos. Así, por ejemplo, amplió su formación en inteligencia artificial como ayuda para el análisis de datos.

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Edin Terzic intercambió impresiones con Jupp Heynckes y Hansi Flick

También estuvo en contacto con el veterano Jupp Heynckes, hasta ahora el único técnico alemán en la historia del club de Bilbao, quien después de sus dos etapas (1992 a 1994 y 2001 a 2003) sigue siendo venerado en la ciudad como «Don Jupp». Terzic también pasó por Barcelona para ver a Hansi Flick, porque «quería averiguar qué ha cambiado para ellos del paso de la Bundesliga a LaLiga».

Con Flick habrá un reencuentro muy pronto. Terzic arrancará directamente con tres partidos de liga en ocho días y, en la segunda jornada, viajará a Barça. El estreno será en San Mamés ante el FC Sevilla. En esas fechas se celebra la «Aste Nagusia», la mayor fiesta de la ciudad en Bilbao. Allí la celebración podría ser aún mayor si Terzic logra una victoria en su debut oficial.