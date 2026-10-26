Musa Adam, delantero del Al Ahli, se ha consolidado con fuerza entre los jóvenes talentos más destacados de la Liga Joy de Élite Sub-21, tras ofrecer actuaciones ofensivas sobresalientes durante el mes de octubre, convirtiéndose en uno de los nombres que más han llamado la atención gracias a sus goles decisivos y a su capacidad para marcar la diferencia en los partidos importantes.

El brillo de Musa Adam llegó respaldado por unos destacados números goleadores, ya que alcanzó los 8 goles en la temporada después de anotar un nuevo doblete ante el Damac, en el partido que terminó con victoria del Al Ahli por 3-1 en la octava jornada, reforzando así su presencia en la carrera por el pichichi del torneo y confirmando su valor en la línea ofensiva del equipo.

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El doblete ante el Damac no fue la primera huella del joven delantero durante el mes, ya que antes había anotado dos goles en la victoria del Al Ahli sobre el Al Wehda por 2-1 en la sexta jornada, después de marcar en los minutos 6 y 44, para dar a su equipo tres puntos valiosos y confirmar su capacidad de aparecer en los momentos decisivos.

Las cifras revelan que Musa Adam marcó 4 goles en dos partidos ante el Al Wehda y el Damac durante la sexta y la octava jornada, a un promedio de dos goles por partido, lo que refleja la efectividad que mostró de cara a portería, especialmente en los duelos en los que el Al Ahli necesitó soluciones ofensivas para decantar el resultado.

Su brillo llegó además en un momento en el que el Al Ahli continúa persiguiendo al Al Ittihad por el liderato de la Liga Joy de Élite, después de elevar su cuenta a 18 puntos tras la victoria sobre el Damac, manteniéndose en la segunda posición, mientras que los goles que anota Musa Adam otorgan al equipo un impulso importante en la carrera por la competición durante las próximas jornadas.

Con este balance, Musa Adam se sitúa entre los principales candidatos al título de mejor jugador de octubre, apoyándose en su registro de 8 goles y en su contribución directa a las victorias del Al Ahli, confirmando que su talento no se limita solo a marcar, sino que se extiende a aportar soluciones ofensivas en los partidos que marcan la diferencia en la trayectoria del equipo.