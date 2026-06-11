El verdadero tesoro... El Barcelona opta por el plan B en el mercado de fichajes

La Copa del Mundo 2026 arranca hoy. El Barcelona aún no ha vendido a nadie, salvo la salida de Robert Lewandowski, y sorprendió fichando a Anthony Gordon por 80 millones de euros.

El mercado de verano aún es largo, pero las prioridades de Deco, director deportivo, ya son claras.

Según Mundo Deportivo, los objetivos son Julián Álvarez como delantero, Alessandro Bastoni como lateral izquierdo, mantener a João Cancelo cedido y fichar a Marcus Rashford.

Sus buenos números al final de la temporada han llevado al Barça a valorar pagar los 30 millones acordados con el United.

El inglés quería quedarse pese a cobrar menos que en Old Trafford.

Sin embargo, la prensa informó de que el club le comunicó que no seguiría, y su reacción fue inmediata: eliminó el nombre del Barça de sus redes, visiblemente afectado.

La situación de Cancelo se complica: debe esforzarse para desvincularse del Al-Hilal, aunque las perspectivas no son buenas.

Sobre Bastoni, el diario considera excesiva la cifra que pide el Inter, así que el Barça podría renovar a Andreas Christensen, quien, aunque no es un central de élite, cumple.

Aunque el club ya cumple la norma de fichar uno por cada salida, aún no puede contratar a sus objetivos.

El rotativo concluye: «Quizá sea lo mejor: así podrán seguir aprovechando la cantera de La Masía, el verdadero tesoro del club. Cuando este es el plan B y la cantera la solución, estamos en buena posición».