Han transcurrido las 7 primeras jornadas de la competición de LaLiga española, en medio de una gran emoción futbolística y de cambios técnicos llamativos que han impuesto una nueva realidad en el mapa de la lucha.

El Barcelona ha impuesto un dominio absoluto en el liderato gracias a una feroz voracidad ofensiva y a un arranque sin tropiezos, mientras que una profunda preocupación se ha instalado en los pasillos del Real Madrid, tras una serie de actuaciones inestables y una aguda sangría de puntos, especialmente lejos de casa.

Y al otro lado de la tabla de clasificación, el inicio de temporada tampoco ha estado exento de dureza, ya que la lucha por la permanencia se ha encendido de forma temprana entre los clubes del fondo, que se han encontrado en una difícil situación para huir de la zona de descenso, con la igualdad de puntos y la dificultad de los enfrentamientos.

El brillo del Barcelona y el pleno de puntos

El Barcelona ha ofrecido un arranque histórico en las siete primeras jornadas; el equipo ha logrado sumar el pleno de puntos, con 21 puntos procedentes de 7 victorias consecutivas, exhibiendo una potente y demoledora fuerza ofensiva.

El Blaugrana no se ha conformado con sumar los tres puntos en cada partido, sino que ha registrado un elevado promedio goleador que ha alcanzado los 31 goles a través de amplias goleadas, la mayor de ellas la aplastante victoria sobre el Racing de Santander por (7-2).

Este brillo se debe a la estabilidad táctica y a la presión alta continua que ejerce el equipo, lo que ha desconcertado a todos los rivales y ha dejado a las líneas defensivas de los demás equipos incapaces de detener la variada marea ofensiva del Barça.

El tambaleo del Real Madrid y el problema evidente

En cambio, el Real Madrid atraviesa un estado de evidente tambaleo e inestabilidad técnica al inicio de la presente temporada.

Y pese a algunas grandes victorias en su casa o por escasos márgenes, como la difícil victoria ante el Elche (3-2) a domicilio, el verdadero problema se ha materializado en el rendimiento del equipo fuera de su estadio "Santiago Bernabéu", que suele generar interrogantes.

El equipo ha mostrado una clara incapacidad en la construcción del juego, con la ausencia de soluciones tácticas y de solidez defensiva ante los equipos que se apoyan en una alta organización.

El conjunto merengue sufrió una amarga derrota en el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, además del tropiezo ante el Real Betis y la pérdida de valiosos puntos que lo han dejado por detrás del líder Barcelona con una diferencia de 6 puntos completos, ocupando la cuarta posición, lo que ha abierto la puerta a los interrogantes sobre el éxito del sistema actual.

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La explosión de Mourinho tras un período de calma

El entrenador José Mourinho intentó mostrarse tranquilo desde el arranque de su segunda etapa como técnico del Real Madrid al comienzo de esta temporada, tratando de alejar la presión mediática de sus jugadores.

Sin embargo, los últimos acontecimientos y el duro resultado en el derbi de Madrid ante el Atlético han hecho estallar el volcán de la ira del técnico portugués, devolviendo a la memoria la personalidad del "Mourinho combativo" que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera como entrenador.

Tras el derbi, Mourinho compareció en la rueda de prensa atacando las decisiones del cuerpo arbitral y de los responsables de la tecnología de vídeo, explicando con imágenes y jugadas lo que consideró errores influyentes que cambiaron el rumbo del derbi y arrebataron los derechos a su equipo.

Y afirmó que su equipo fue víctima de una injusticia evidente que afectó de forma directa al desarrollo del encuentro y al resultado final, lanzando además mensajes incendiarios que incluyeron el caso Negreira y otros expedientes polémicos.

La polémica arbitral: una escena habitual en LaLiga

Las siete primeras jornadas no han estado exentas de la polémica arbitral, que ha ocupado los titulares de los periódicos esta temporada.

La mayoría de los debates se han centrado en torno a las decisiones relacionadas con la tecnología del videoarbitraje.

El último de esos episodios fue lo que se vivió en el partido del derbi ante el Atlético, donde el Real Madrid reclamó la expulsión de jugadores del Atlético de Madrid en la primera parte, sin resultado alguno.

También otros partidos del Real Madrid, así como del Barcelona, como el encuentro ante el Sevilla, e incluso equipos de la zona media de la tabla, vivieron situaciones arbitrales que generaron una gran polémica.

La lucha por la permanencia se enciende de forma temprana

En la parte baja de la tabla de clasificación, los rasgos de la lucha por la supervivencia han empezado a dibujarse de forma temprana entre varios clubes que sufren la escasez de recursos técnicos y una sangría continua de puntos.

Los clubes del fondo afrontan enormes dificultades para mejorar sus resultados, ya que no han podido lograr victorias que les permitan alejarse de las zonas de peligro.

Cierra la clasificación el Málaga, con solo 3 puntos, procedentes de 3 empates y 4 derrotas, y le precede el Valencia (4 puntos), el Elche y el Levante (5 puntos) y luego el Racing, el Espanyol y el Celta de Vigo (7 puntos).





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El brillo de Raphinha y Yamal, y Vinícius que se esconde tras el telón

La línea ofensiva del Barcelona vive una etapa esplendorosa con el brillo llamativo del brasileño Raphinha, que atraviesa su mejor momento goleador con la anotación de hat-tricks y asistencias decisivas, junto al talento de Lamine Yamal, que ha seguido marcando la diferencia con sus habilidades y sus pases clave, además de la gran disponibilidad de los recién llegados y competidores en la línea delantera, como Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Gabriel Jesus.

En cuanto al Real Madrid, la línea ofensiva atraviesa un estado de irregularidad sin precedentes; Vinícius Júnior registra un notable retroceso en su promedio de eficacia y una mala colocación, mientras que los niveles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham oscilan entre partidos individuales destacados y otros en los que su influencia desaparece por completo, en medio de intentos insuficientes de Brahim Díaz, Arda Güler y los nuevos fichajes, como Diomandé, por encontrar el camino del brillo.

La lucha por el pichichi en LaLiga

Las siete primeras jornadas han encendido la competición por el liderato de la tabla de goleadores de LaLiga española esta temporada.

El brasileño Raphinha encabeza el panorama ofensivo al situarse en lo alto de la clasificación con un registro de 12 goles, y por detrás de él llegan Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, Kylian Mbappé y Yamal, con 7 goles cada uno.