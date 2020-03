El Vencedor cumplirá con salarios completos a sus jugadores

El equipo tabudo no va a pagar el 50% como anunció la Primera División.



El Vencedor se saldrá de la tangente y va a pagarle los salarios completos a los jugadores de su plantel, a pesar de que el fútbol se va a parar por un mes debido a la emergencia nacional por el Coronavirus.

Marlon Claros, presidente de El Vencedor, contó cómo actuará su directiva en este caso: “Les hice saber que como institución les vamos a cancelar, cumplir el contrato, eso no quiere decir que estemos en contra de lo que pueden decir los demás presidentes, pero en mi caso particular, me gusta respetar la palabra y lo que uno firma”.

“Esta decisión genera confianza en el equipo, siempre me ha gustado hacer las cosas como se debe, y cuando no he tenido para pagarles, hablo con ellos para decirles que me esperen, por eso ellos saben que siempre me he manejado así”,agregó el directivo de los tabudos.