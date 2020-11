El VAR se comió a Universidad Católica en Curicó

El Curicó - inició el 15 de octubre y acabó esta jornada de 11 de noviembre. Lo ganó el conjunto local, por 3-2, en un compromiso con exceso de suspenso que lo decidió el VAR y en el que se ejecutaron seis penales por adelantamientos, idas, vueltas y emociones sin fin.

Así te relatamos Curicó 3 UC 2

En los 50 minutos que se alcanzaron a jugar el mes pasado, Federico Castro y Pablo Parra habían adelantado al local en La Granja por dos penales decididos por la videoasistencia a la que debió recurrir Nicolás Gamboa para confirmarlos. Y cuando se cobró uno a favor de los cruzados, la luz se fue y nunca más volvió por un incendio en la sala eléctrica.

Por ende, y tras el pitazo inicial, la actividad se retomó con el tiro desde los 12 pasos que iba a patear César Pinares. Pero Pinares se fue a Gremio y no estaba disponible, mismo caso que Parra, que está con la Selección.

