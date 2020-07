El VAR corrige el árbitro y señala penalti sobre Marcelo en el Athletic - Real Madrid

El vídeoarbitraje entró para corregir al colegiado, que finalmente señaló el penalti del primer gol del Real Madrid

El VAR ha vuelto a hacer acto de presencia en el Athletic vs. . El vídeoarbitraje ha corregido al colegiado del encuentro y ha recomendado que pite penalti sobre Marcelo.

El jugador brasileño fue derribado en el área del cuadro bilbaíno, pero en un primer momento, el colegiado no ha pitado pena máxima. Apenas unos minutos después, el VAR ha entrado para demostrar que era lanzamiento desde los 11 metros, algo que no falló Sergio Ramos.

No lo vio en directo, pero el árbitro señaló penalti para el Real Madrid en esta acción tras revisarlo en el VAR. #VolverEsGanar pic.twitter.com/1P5lncYWWM — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 5, 2020

Tras el duelo, Dani García, estalló contra la decisión después de que una acción similar de Sergio Ramos no se señalara como penalti : "No se puede decir que uno es intencionado y otro no! Porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso, en ningún momento veo posible que llegue el antes al balón que yo! Si uno se pita el otro también! El Var se esta cargando el fútbol".