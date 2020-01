El VAR actuará en la Supercopa española... con novedades

El videoarbitraje también será protagonista en el torneo nacional que disputarán Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético Madrid.

La polémica arbitral está servida en la Supercopa de . Y es que el torneo nacional, que estrena formato a partir de la actual temporada, contará con la utilización del VAR, esa herramienta tecnológica que intenta ayudar a impartir justicia pero que no ha logrado acabar con la controversia arbitral, ni mucho menos. Y lo hará con algunas novedades.

OFICIAL | Designación arbitral para la primera semifinal de la .



En ese sentido, cabe reseñar que habrá modificaciones en el videoarbitraje de la Supercopa española respecto del VAR que cada fin de semana 'juega' en . En primer lugar, esto sucede porque la Real Federación Española de Fútbol es propietaria de la competición, y no LaLiga. Así pues, la RFEF tiene el control de la señal de la producción audiovisual y desde la sala de VAR. Esto no ocurría antes, puesto que no se ha renovado el acuerdo que el VAR mantuvo la temporada pasada con MEDIAPRO, responsable de la señal audiovisual de Primera y Segunda División.

De esta manera, tal y como explicó el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, en la Supercopa española habrá conexión durante la retransmisión del encuentro de la sala de VAR ubicada en el estadio de Abdullah de Yeda y no desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, como en los partidos de LaLiga.

Otra de las diferencias es que la Supercopa tendrá tecnología de gol, que no está disponible en LaLiga. El nuevo proveedor de VAR de la RFEF, Hawk Eye, tiene esta tecnología entre sus servicios y la usa en la Premier League o en la .

Por otra parte, también como novedad, los video marcadores ofrecerán a los aficionados las imágenes de las decisiones que se tomen desde la propia sala de VOR. De esta manera, quienes acudan al estadio sabrán inmediatamente el porqué de las decisiones más difíciles que sancionen los árbitros.

Por último, aunque no está confirmado, podría haber modificaciones respecto de quiénes serán los encargados de tomar las decisiones desde la propia sala. En LaLiga, es un árbitro quien actúa de VAR, siendo un asistente quien lo hace como AVAR. El CTA está valorando que ambos puestos sean asumidos por colegiados, tal y como ocurrió en las semifinales y la final de de la temporada anterior. Y habría también un “Ditector de VAR”, creado desde este año para dar soporte al árbitro en la sala, chequeo previo, seguimiento de incidencias, evaluación del servicio y del proveedor.