El Valencia se interesa por un portero (22) de los Países Bajos cuyo precio ronda varios millones

Kayne van Oevelen podría fichar por LaLiga. Según De Telegraaf, con información de fuentes españolas, el Valencia ha contactado con el FC Volendam para contratar al portero de 22 años.

Sin embargo, Volendam no lo dejará marchar por poco dinero y pide entre dos y tres millones de euros.

Esa cifra habría hecho desistir al FC Twente, que buscaba un competidor para Lars Unnerstall (35).

El Valencia podría pagar esa cifra y convertir al portero en el segundo traspaso más caro de la historia del Volendam.

El primer lugar lo tiene Micky van de Ven, vendido al VfL Wolfsburgo por 8,5 millones de euros, y el segundo Robert Molenaar, traspasado al Leeds United en 1997 por 1,4 millones.

Van Oevelen, con contrato hasta 2028, ha jugado 64 partidos con el Volendam y dejó la portería a cero en 13. La temporada pasada descendió a la Keuken Kampioen Divisie.

El Valencia, seis veces campeón de España, acabó noveno en LaLiga. Actualmente su portero titular es Stole Dimitrievski, de 32 años.