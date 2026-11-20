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Marc-Andre ter Stegen podría protagonizar un sorprendente regreso a La Liga después de que el Valencia haya surgido como posible destino para el veterano portero. Pese a haber encontrado su ritmo durante su cesión al Ajax, el internacional alemán, según informaciones, desea volver a España, donde pasó más de una década en el Barcelona.

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El Valencia se interesa por el veterano alemán

El panorama del fútbol español podría cambiar: el Valencia busca cerrar un fichaje de renombre bajo sus nuevos propietarios estadounidenses. Braulio Vazquez, director deportivo del club de Mestalla, ha comenzado a preguntar por la disponibilidad de Ter Stegen, según Onda Deportiva Valencia, tal como recoge Sport. El portero, de 34 años, juega actualmente en la Eredivisie en calidad de cedido, pero sigue decidido a regresar a la península ibérica.

El Barcelona sigue asumiendo una importante carga económica por el portero : paga el 90 % de su salario mientras está cedido. El acuerdo se alcanzó para ayudar al club a cumplir las restricciones del límite salarial y porque Hansi Flick no considera que el veterano forme parte de sus planes tácticos a largo plazo. Sin embargo, el interés del Valencia podría ofrecer al Barcelona una salida muy necesaria y permitirle desprenderse de una parte mayor de su elevado salario.

Inyección económica en Mestalla

El interés del Valencia por Ter Stegen responde a un importante cambio en la propiedad del club, que ha despertado nuevas esperanzas entre la afición. El consorcio estadounidense Pitchwise Holdings adquirió recientemente una participación del 42 % en el club a Meriton Holdings, la empresa de Peter Lim. Aunque la operación aún está pendiente de la autorización definitiva del Consejo Superior de Deportes, se espera que los nuevos inversores aporten los recursos económicos necesarios para alejar al equipo de la zona de descenso y estabilizar a la histórica entidad.

La situación deportiva en Mestalla es grave: el equipo de Javier Aguirre ocupa la penúltima posición de la clasificación. Tras encajar 20 goles en solo 12 partidos, corre serio peligro su permanencia en la máxima categoría, en la que lleva 40 temporadas consecutivas. Stole Dimitrievski, actual portero titular, ha recibido numerosas críticas por sus actuaciones, por lo que el fichaje de un ganador contrastado como Ter Stegen se ha convertido en una prioridad para los nuevos dirigentes, que buscan tener un impacto inmediato.

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Su recuperación en el Ajax alimenta el sueño de volver a La Liga

Ter Stegen ha acallado con rotundidad a quienes lo criticaron al principio en Ámsterdam y se ha consolidado como titular indiscutible a las órdenes de Michel Sanchez. El portero, revitalizado, ha sido fundamental en la excelente racha del Ajax, que atraviesa un gran momento y permanece invicto desde una complicada visita europea al Hajduk Split a mediados de octubre.

Sin embargo, pese a haber recuperado su mejor nivel en la Eredivisie, el atractivo de La Liga sigue tentando al exjugador del Borussia Monchengladbach. Ter Stegen se marchó a los Países Bajos para dejar atrás una frustrante etapa en el banquillo del Camp Nou, pero cada vez está más claro que regresar de forma permanente al fútbol español sigue siendo el principal objetivo para la siguiente etapa de su carrera.

El Barcelona espera ofertas formales

Los responsables del Barcelona observan la situación desde la distancia y esperan comprobar si el interés inicial del Valencia se convierte en una propuesta concreta. El contrato del alemán con el club azulgrana termina en 2028, pero la entidad quiere facilitar una salida definitiva que encaje con su reestructuración financiera. Si el Valencia está dispuesto a asumir un porcentaje de su salario considerablemente mayor que el que paga actualmente el Ajax, el acuerdo podría cerrarse con relativa rapidez en el próximo mercado de fichajes.