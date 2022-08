El Valencia empuja para cerrar el fichaje de Edinson Cavani

El charrúa, de 35 años, ve con buenos ojos la oferta ché y podría completar su fichaje si salen Maxi y Marcos André

Edinson Cavani tiene prisa por resolver su futuro. El mercado acaba el 1 de septiembre a las 00.00 horas y su mejor opción pasa por Mestalla. El uruguayo, que tiene 35 años y el próximo mes de febrero tendrá 36, está muy cerca de ser jugador del Valencia. Rechazada la oferta de Boca Juniors y descartada una muy buena oferta económica del Niza francés, todo hace apuntar que Cavani podría acabar defendiendo el escudo del murciélago. Tal y como adelantó el programa radiofónico "Tribuna Deportiva" hace semanas, Cavani siempre fue una opción que barajaba el Valencia en el mercado. Una operación complicada, pero no imposible, si se maduraba y cocía a fuego lengo. Las condiciones parece que se están dando y las gestiones avanzan. Cavani cree que Mestalla sería ideal para él. Podrá jugar en LaLiga, militar en un club histórico, seguir con su puesta a punto y poder así llegar en forma al Mundial de Qatar, que disputaría con Uruguay, para después despedirse de la "celeste".

Ni Boca, ni Niza, ni Villarreal: Valencia CF

Como avanzaba GOAL el pasado 18 de agosto y a pesar de que muchos medios informaban que el uruguayo tenía un acuerdo con el Villarreal, Cavani está más cerca que nunca de ser próximo jugador del Valencia. Es cierto que se especuló con el interés del "submarino amarillo" y que es un delantero de no desagrada a Unai Emery, pero el club de Castellón no se mostó interesado, no movió ficha y según pudo saber GOAL, jamás presentó una oferta por Cavani, que no era una prioridad en el mercado. Tras rechazar una oferta de Boca Juniors para jugar en Argentina, el Niza irrumpió en escena con fuerza. Fuentes solventes explican a GOAL que la oferta del Niza era, económicamente, la mejor. Estaban dispuestos a pagar al uruguayo unos 5 millones netos por temporada. No cristalizó.

Dos temporadas y un salario neto de casi dos millones

El Valencia CF, en cambio, sí está avanzando por el uruguayo. El delantero ve con buenos ojos la oferta que le han trasladado los chés y espera "luz verde" desde la capital del Turia para formalizar su fichaje. Para que eso ocurra, tiene que producirse una situación que depende de Cavani: aceptar la oferta de casi 2 millones netos anuales que le ofrece el Valencia en un contrato por dos temporadas. Esa es la oferta que se puede permitir el Valencia para no saltarse sus parámetros financieros y encajar su salario en el "fair play". Según ha podido saber GOAL, Cavani estaría dispuesto a llegar en esas condiciones.

El gran escollo: la salida de Marcos André y Maxi Gómez

Más allá de aceptar un salario acorde a lo que puede pagar el Valencia ahora mismo, para que llegue Cavani también tendría que producirse un hecho que es ajeno completamente al uruguayo. Que el Valencia, que apenas tiene margen de "fair play" para poder fichar de unos 7-8 millones de euros, pueda "colocar" en el mercado a Marcos André o Maxi Gómez, con ofertas de Rayo Vallecano y Fenerbahce, respectivamente. La salida de ambos generaría el suficiente hueco en el límite de coste salarial para propiciar la llegada de Cavani.