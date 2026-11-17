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El Manchester United perderá a uno de los talentos más valorados de su cantera después de que JJ Gabriel confirmara en redes sociales su salida de Old Trafford. El prometedor jugador de 16 años está a punto de incorporarse al Real Madrid en el mercado de fichajes de enero, después de que los dos gigantes europeos alcanzaran un acuerdo este mismo mes.

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El joven talento se despide de Old Trafford

La cantera del Manchester United ha sufrido un duro golpe después de que Gabriel, una de sus grandes promesas adolescentes, anunciara oficialmente su salida del club. El jugador de 16 años compartió en redes sociales un emotivo mensaje dirigido a la afición del United, con el que puso fin a seis años de vinculación con el Manchester United.

La decisión de Gabriel llega tras meses de especulaciones sobre su futuro, después de que solicitara salir del club de la Premier League en septiembre. El joven no se ha entrenado con el club desde aquella petición, lo que dejaba clara su intención de buscar un nuevo reto en otro lugar de Europa. Finalmente, anunció oficialmente su salida tras intensas negociaciones entre las partes implicadas.

Gabriel escribió en Instagram: «Querido Manchester United: llegué en 2020 con 10 años y grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona. Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy. Me disteis momentos que siempre atesoraré. A cada entrenador, a cada miembro del personal, a mis compañeros y a todos los que me apoyaron, gracias por creer en mí y ayudarme a crecer. Al comenzar mi próxima etapa, el Manchester United siempre formará parte de mi historia. Gracias por todo. JJ».

El Real Madrid gana la carrera por Gabriel

El anuncio confirma su inevitable marcha al Santiago Bernabéu, después de que el Real Madrid alcanzara este mismo mes un acuerdo para fichar al atacante. Aunque, técnicamente, Gabriel sigue inscrito en la cantera del United hasta que concluya la temporada actual, el club español se está moviendo con rapidez para integrarlo en su estructura y pretende cerrar el traspaso en enero.

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La operación es posible gracias a una normativa específica de la FIFA sobre la incorporación de jugadores jóvenes. Los clubes europeos pueden firmar contratos profesionales con jóvenes que tengan un pasaporte europeo, un requisito que Gabriel cumple a través de sus padres. Esta disposición ha permitido al Real Madrid hacerse con uno de los talentos más prometedores de Inglaterra por delante de otros grandes pretendientes del continente.

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Su salida pone fin al rápido ascenso del jugador de 16 años, muy valorado por el cuerpo técnico de Carrington. Aunque nunca disputó un partido oficial con el primer equipo, tuvo una primera experiencia en el fútbol sénior al participar en un amistoso de pretemporada contra el AC Milan este mismo año.

Pese a esa participación, el entorno del jugador consideró que su desarrollo sería mejor en otro lugar, lo que llevó a solicitar la cancelación de su inscripción hace dos meses. Sus representantes presionaron para que quedara libre de inmediato una vez que se hizo evidente su deseo de marcharse, según informó Sky Sports.

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El camino hacia el primer equipo

Getty Images

Un factor decisivo en la elección de Gabriel de fichar por el vigente campeón de Europa fue el camino que cree que tendrá hacia el primer equipo. Según se ha informado, el jugador y sus representantes consideran que el Real Madrid ofrece una vía más definida y clara para llegar al primer equipo que la situación actual en Old Trafford. Esa confianza en el proyecto madridista ha impulsado la operación, ya que el adolescente quiere seguir los pasos de otros jóvenes talentos que han logrado hacerse un hueco en la plantilla del Bernabéu.

El Manchester United tendrá ahora que planificar su futuro sin uno de sus jugadores de cantera más laureados de los últimos años. La pérdida de un ganador del premio Jimmy Murphy, un galardón que anteriormente recibieron jugadores como Ryan Giggs y Marcus Rashford, supone un duro golpe para los departamentos de captación y cantera del Manchester United.