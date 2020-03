El United activa la "Operación Sancho" y contacta con su agente

El jugador del Dortmund, tasado por CIES en 130 millones de euros

Las competiciones están paradas, pero la actividad en los clubes no cesa. En tiempos de coronavirus y mientras se contempla un escenario de fútbol en recesión, el sigue planeando posibles fichajes y refuerzos de cara al futuro. Y ahí aparece el nombre de Jadon Sancho, el niño prodigio del fútbol inglés, enrolado en las filas del . Los "diablos" rojos ya se han puesto en contacto con el agente de Sancho, según informa el periodista Fabrizio Romano y no esconden que desean ficharle cuanto antes.

Según publica CIES, el valor de mercado de Jadon Sancho asciende a unos 130 millones de euros. Es decir, que el United sabe que si quiere a la perla británica tendrá que rascarse el bolsillo a base de bien. A pesar de que existen contactos con el agente del jugador, en Old Trafford tienen claro que el fichaje de Sancho consistirá en una negociación larga, de club a club, y que desde luego, no será nada barata. En el Dortmund no negociarían nunca un traspaso por debajo de un mínimo de 110 "kilos".

En todo caso, el United tiene claro que Sancho interesa al club. Y además, una leyenda de los "diablos rojos" como Rio Ferdinand avala su contratación. En opinión del que fuera uno de los mejores centrales del fútbol inglés, "Jadon debe jugar en un equipo que le permita mejorar y conseguir trofeos. Sé que suena para o , pero creo que el Manchester United es el lugar ideal para Sancho", asegura. Es más, Ferdinand ha animado, públicamente, al Manchester United a que contrate a Jadon Sancho y Harry Kane para la próxima temporada. No será fácil, desde luego. Eso sí, los "diablos rojos" tienen claro que irán a por Sancho este verano.