El único de su afición: Messi sorprende a Ibrahim Maza en la votación del Balón de Oro

La leyenda argentina Lionel Messi, capitán del Inter Miami, sorprendió al argelino Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, en la votación de los premios del Balón de Oro al mejor del mundo en 2026.

El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se había alzado con el premio Kopa al mejor jugador joven sub-21, en la gala de entrega del Balón de Oro celebrada a primera hora de la mañana del pasado martes en la capital británica, Londres.

Yamal conquistó el galardón tras obtener el mayor número de puntos, de acuerdo con la votación que realizan los jugadores que han ganado anteriormente el Balón de Oro, con Lionel Messi a la cabeza, poseedor de 8 balones.

El diario francés "L'Équipe" señaló que Messi colocó a Yamal en el primer puesto y al español Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, en el segundo, pero la sorpresa estuvo en el tercer lugar, que recayó en Ibrahim Maza.

Lo más llamativo es que Messi fue el único que incluyó al jugador argelino entre los tres candidatos a ganar el premio Kopa, otorgándole así su único punto, que lo situó en el noveno puesto de esa lista.

Messi y Maza se enfrentaron hace unos 4 meses, concretamente en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, cuando "La Pulga" firmó un hat-trick con el que condujo a Argentina a la victoria sobre Argelia por tres goles a cero.

A pesar de la abultada derrota, Ibrahim Maza tuvo una actuación destacada, pues dio una asistencia de gol que anotó Farès Chaïbi, aunque fue anulado finalmente por fuera de juego.

En términos generales, el jugador argelino disputó 44 partidos con el Bayer Leverkusen en su primera temporada en el club, en los que logró marcar 5 goles y dar 7 asistencias.

Cabe recordar que Ibrahim Maza es el primer jugador argelino de la historia en entrar en la lista de los diez candidatos a ganar el premio Kopa al mejor jugador joven del mundo.