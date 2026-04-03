El único club que se salva... Las sanciones asiáticas afectan a los clubes saudíes

Los clubes saudíes que participan en las competiciones asiáticas han sido objeto de sanciones disciplinarias debido a algunas infracciones cometidas durante los últimos partidos.

El diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat» ha informado de algunas de las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) a los distintos clubes participantes en la Liga de Campeones de Asia y la Liga de Campeones de Asia 2.

Los clubes Al-Hilal y Al-Ahli han sido sancionados en la Liga de Campeones de Asia de Élite, sin que el club Al-Ittihad se haya visto afectado, mientras que el Al-Nassr también ha sido sancionado en la Liga de Campeones de Asia 2.

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La sanción más destacada fue la impuesta al Al-Hilal, al que se le impuso una multa de 35 000 dólares, y a su delantero uruguayo Darwin Núñez, de 20 000 dólares, por no asistir a las actividades mediáticas tras el final del partido contra el Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos, en la octava jornada de la fase de liga.

En cuanto al Al-Ahli, fue multado con un total de 9.250 dólares por llegar tarde al campo antes del partido contra el Shabab Al-Ahli en la octava jornada de la fase de liga, además de permitir la entrada de personas no autorizadas.

En cuanto a la Liga de Campeones de Asia 2, el Al-Nasr fue multado con 1.750 dólares, debido al retraso de sus jugadores en salir al campo antes del inicio de la segunda parte del partido contra el Arkadag turcomano, en el partido de ida de los octavos de final.