El último gran contrato: Kane manda un mensaje a la afición del Bayern sobre su futuro

Harry Kane llegó al Bayern de Múnich en el verano de 2023 procedente del Tottenham, y en tan solo 3 temporadas se ha convertido en uno de los pilares más destacados del conjunto alemán.

Las cifras de Kane explican gran parte de su importancia, ya que ha marcado 146 goles en 149 partidos oficiales con el equipo alemán, además de venir de una temporada excepcional en la que anotó 61 goles en todas las competiciones.

Además, Harry Kane fue el máximo goleador de la Bundesliga por tercera temporada consecutiva, y ayudó al Bayern de Múnich a conquistar el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania.

El gigante bávaro no ha ocultado su deseo de retener los servicios de Harry Kane, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2027.

Y ahora, el propio jugador ha dado un paso más, pues tras la contundente victoria del Bayern ante el Stuttgart por 5-1 en la primera jornada de la Bundesliga, Kane aclaró que las conversaciones sobre la renovación de su contrato ya han comenzado.

El diario Sport publicó las declaraciones del delantero inglés, que dijo: "La primera reunión fue la semana pasada", señalando que aún quedan varios asuntos distintos por resolver.

Kane explicó: "Esto no se puede resolver en una o dos semanas. Es cuestión de detalles".

El jugador también habló de la importancia del próximo acuerdo para él debido al factor de la edad, y dijo: "Tengo 33 años, por lo que probablemente este sea mi último contrato, o al menos mi último gran contrato".

A pesar de todo, el mensaje del capitán de la selección inglesa tuvo un tono de calma y optimismo, ya que aclaró: "Las cosas pintan bastante bien", asegurando que ambas partes trabajan para alcanzar un acuerdo.

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