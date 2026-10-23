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Dos victorias en once partidos, 13.º puesto en la liga y una humillación en Como. Si llega la destitución, INEOS tendría en su lista, según las informaciones, tres candidatos viables: Nagelsmann, Howe y Conte. Contrastamos los números con el ruido.

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Julian Nagelsmann: un proyecto con interrogantes

Old Trafford se ha convertido cada vez más en un lugar donde las buenas intenciones acaban en nada. Los números son innegablemente malos: dos victorias en 11 partidos, el 13.º puesto en la clasificación, una derrota por 4-1 ante el Como y una racha de siete encuentros sin ganar. Además, el capitán ha expresado públicamente sus dudas sobre la táctica actual. Aunque Michael Carrick sigue contando, por ahora, con el respaldo de la directiva, INEOS busca activamente un plan B. Según The Telegraph, Julian Nagelsmann es su primera opción. Al parecer, ya han contactado con él y está interesado en el puesto. Sin equipo desde la eliminación de Alemania en el Mundial, su contratación tampoco exigiría pagar una compensación.

Los datos respaldan su candidatura. El Manchester United ha realizado más disparos que nadie en la liga (138), pero solo ha marcado 10 goles y recupera el balón en el último tercio apenas tres veces por partido. En cambio, el Bayern de Nagelsmann de la temporada 2021-22 lo hacía 7,6 veces por encuentro, más que ningún otro equipo de la Bundesliga. Además, su Leipzig de 2020-21 fue el equipo que menos disparos recibió y menos goles encajó en la liga, con una posesión media del 60 %. Sin embargo, las señales de alarma son reales: una eliminación ante Paraguay en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis, una derrota en cuartos de final de la Eurocopa 2024 y los persistentes rumores de tensiones en el vestuario del Bayern. Si llega la versión de Nagelsmann que dirigió al Leipzig, sería un fichaje extraordinario; si llega su versión desgastada, sería otro experimento caro.

Eddie Howe: la opción más segura

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Si Nagelsmann supone una apuesta, Eddie Howe es la opción más segura y, según las informaciones, sigue contando con un fuerte respaldo entre quienes toman las decisiones. Sin equipo desde su salida del Newcastle en verano, Howe ya ha rechazado otras propuestas y, según se entiende, estaría dispuesto a trasladarse a Mánchester. Su trayectoria es, en esencia, una sucesión de reconstrucciones exitosas: llevó al Bournemouth desde la League Two hasta la Premier League y después convirtió a un Newcastle amenazado por el descenso en un equipo que se clasificó dos veces para la Champions League. Por el camino, incluso derrotó al Liverpool en Wembley y puso fin a una espera de 70 años para conquistar un título importante. No hay grandes alardes, pero sí mucho trabajo.

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Para entender su atractivo, basta con mirar dónde más sufre ahora el United. Ha encajado diez goles en solo siete partidos de liga, no ha dejado su portería a cero ni una vez y recibe una preocupante media de 8,1 disparos por encuentro desde dentro de su propia área. En cambio, el Newcastle de Howe, que acabó cuarto en la temporada 2022-23, dejó su portería a cero 14 veces y permitió solo 6,4 disparos por partido desde dentro de su área. También recuperaba el balón en el último tercio 5,3 veces por encuentro, frente a las 3,0 del United. Su propuesta combina una presión alta con solidez defensiva y suele apoyarse en un sistema 4-3-3 bastante rígido. La única duda es hasta dónde puede llegar tácticamente. Aunque Howe aportaría estabilidad sin duda, una plantilla que no se reforzó adecuadamente durante el verano puede necesitar, en última instancia, algo más que una presencia tranquilizadora.

Antonio Conte: una granada con la anilla a medio sacar

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Y luego está la opción imprevisible. A sus 57 años, Antonio Conte cuenta en su palmarés con títulos de liga con Chelsea, Napoli, Inter y Juventus. Además, se postuló para este puesto en septiembre. Según informaciones de Italia, las conversaciones continuaron hasta bien entrada la noche del miércoles, lo que apunta a que incluso podría romper su propia norma de no aceptar trabajos a mitad de temporada por el United. Sin embargo, sus exigencias son elevadas: carta blanca en el mercado de fichajes y una influencia considerable en la confección de la plantilla. Aun así, es difícil discutir su historial al frente de equipos en apuros. Tomó las riendas de un Chelsea que había terminado décimo y ganó el título de inmediato en su primera temporada, con 30 victorias y 93 puntos.

Su reciente etapa en el Napoli ofrece otro ejemplo de transformación rápida. Un equipo que terminó décimo en 2023-24 se proclamó campeón en 2024-25 bajo sus órdenes: encajó apenas 27 goles, dejó su portería a cero en 19 ocasiones y concedió solo 30 ocasiones claras en toda la temporada. En comparación, el United ya ha permitido 14 ocasiones claras en apenas siete partidos de liga. Además, su sistema preferido de tres centrales encajaría a la perfección con la plantilla que dejó Amorim. El principal riesgo, sin embargo, es el propio Conte, y las informaciones al respecto son muy contradictorias. Mientras La Repubblica afirma que las conversaciones siguen en marcha, The Telegraph sostiene que el United ha perdido interés en él por su carácter áspero y su historial de salidas rápidas, y Fabrizio Romano ha descartado por completo que exista acuerdo alguno. En definitiva, Conte resolvería pronto los problemas defensivos, pero exige controlar todo el equipo. Y, cuando la unidad a su alrededor se resquebraja, se rompe rápidamente.

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El veredicto: ¿a quién le dan las llaves?

Pese a todos los rumores, la lista de candidatos es en realidad más corta de lo que sugieren los titulares. El Brighton de Fabian Hürzeler recupera el balón en el último tercio más que ningún otro equipo de la liga (51 veces, 7,3 por partido), pero, según las informaciones, el técnico de 33 años ha decidido no marcharse. Mientras tanto, Unai Emery, que sigue en la lista de candidatos, tiene contrato con el Aston Villa hasta 2029. Eso deja solo a tres técnicos sin equipo que, al parecer, estarían abiertos a aceptar el puesto. Nagelsmann ofrece el mayor potencial, Howe supone el menor riesgo y Conte promete tanto la solución más rápida como las consecuencias más explosivas. Por ahora, Carrick aún dispone de cuatro partidos cruciales para demostrar su valía, contra Bournemouth, Chelsea, Roma y Aston Villa, y, según las informaciones, Jason Wilcox tendrá la última palabra sobre su futuro.

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Entonces, ¿a quién deberían darle las llaves? Los números indican que el United tiene dos problemas: una presión poco eficaz y un área propia que concede demasiadas ocasiones. Nagelsmann aborda principalmente el primero; Conte, el segundo; y Howe ofrece soluciones para ambos. Nagelsmann parece una apuesta que merece la pena. El club necesita desesperadamente control y organización, y él combina una presión de primer nivel con un historial de dominio de los partidos, siempre que consiga mantener unido al vestuario. Howe sigue siendo la alternativa sensata y Conte, la opción para una situación de emergencia. Por supuesto, todo esto presupone que Carrick acabe cayendo. Hasta que INEOS decida destituirlo, esto no es más que un rumor, no un hecho.