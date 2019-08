El ultimátum de Icardi a Juventus: quiere novedades en la próxima semana

Según la prensa italiana, el rosarino se cansó de esperar y le avisó a la Vecchia Signora que si no avanza, escuchará las propuestas de Napoli y Roma.

Mauro Icardi se cansó de esperar. Mientras continúa su forzosa convivencia con Inter, con total consciencia de que no cuenta -ni contará- para Antonio Conte, el rosarino quiere tener certezas sobre lo que sucederá con su futuro. Por eso, según cuenta el Corriere della Sera, le puso un ultimátum a : si la Vecchia Signora no avanza en su contratación en la próxima semana, el delantero empezará a analizar las propuestas que tiene de y .

Desde que se confirmó que no sería tenido en cuenta en el Neroazzurro, desde el entorno del atacante dejaron en claro que su prioridad era llegar a la Vecchia Signora. Y cuando los medios italianos dieron a conocer que Cristiano Ronaldo había dado su bendición para que llegara al club turinés, parecía cuestión de tiempo que se cerrara un acuerdo. Sin embargo, la Juve sabe que para ir en busca del argentino antes tiene que vender y todavía no logró colocar en el mercado a los cinco o seis futbolistas que pretendía transferir y no logró ubicar en la Premier League.

Así las cosas, a poco más de dos semanas del cierre del mercado de pases en la , Icardi sabe que necesita encontrar un club donde jugar para no quedar colgado al menos hasta enero y, por eso, su idea de quedarse en una ciudad cercana a Milán ya no es tan inflexible. Por fuera de Juventus, el que parece tener más probabilidades de contratarlo es Napoli: el conjunto del Sur subió su oferta a 60 millones de euros y, si bien todavía está lejos de los 75-80 millones que pretende Inter, las buenas relaciones entre las directivas de ambos clubes pueden facilitar las gestiones.

Además, el presidente Aurelio De Laurentiis está embarcado en la gestión de convencer a la familia del delantero de mudarse a Nápoles y, según reveló el Corriere dello Sport, en las últimas horas se comunicó con Wanda Nara para intentar establecer las bases de un acuerdo contractual y solucionar la cuestión de los derechos de imagen, que el club pretende obtener (como suele hacerlo con los demás futbolistas) y actualmente pertenecen al jugador.

Roma, sin embargo, tiene una carta importante para ponerle sobre la mesa a Inter y tornar las chances a su favor: Edin Dzeko. El bosnio está en el radar Neroazzurro hace tiempo y podría ser incluido en la negociación junto a una cifra monetaria, que según el club milanés debería ser cercana a los 50 millones de euros.

Por otra parte, en las últimas horas Sky Sports también dio a conocer un supuesto interés de Monaco para llevarse al argentino, pero no parece ser una opción muy viable.