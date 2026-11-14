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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, compareció en la rueda de prensa celebrada en el estadio Riyadh Air Metropolitano, la tarde de este sábado, para hablar del esperado duelo ante España, previsto para mañana domingo, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El partido adquiere una importancia especial, ya que decidirá quién encabezará el Grupo 3 del Nivel 1, después de que ambas selecciones aseguraran su clasificación a los cuartos de final. España lidera la clasificación con 15 puntos, mientras que Inglaterra ocupa el segundo lugar con 12 puntos. Los campeones del mundo resolvieron el partido de ida en Wembley con un resultado de (3-2).

El entrenador alemán habló sobre la dificultad de enfrentarse a España, afirmando, según recogió el diario español "Marca": "La selección española parece invencible, atraviesa un momento maravilloso y ha sido una gran potencia en el fútbol durante muchos años. Ha conquistado numerosos títulos importantes en los últimos años, por eso intentaremos detener su racha de victorias y vencerla".

Y añadió: "Es un enfrentamiento entre dos grandes potencias del fútbol mundial, y ambos ofrecemos buenos niveles. Estuvimos cerca de ganar en el partido de ida en el estadio de Wembley, y trataremos de lograr la victoria esta vez. Es un partido que reúne a dos equipos extraordinarios".

Sobre las opciones de las que dispone, Tuchel explicó que todos los jugadores se encuentran en buena forma física, incluidos Ezri Konsa y Djed Spence, lo que le proporciona numerosas soluciones antes del partido.

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Confirmó que James Trafford será titular en la portería, afirmando: "Veremos si podemos darle esta oportunidad, confiaremos en él y observaremos cómo gestiona un partido bajo una gran presión como el de mañana. Tengo plena confianza en mi equipo, y veo a los jugadores en un estado magnífico".

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Y continuó: "Vamos a un estadio muy difícil para enfrentarnos al mejor equipo del mundo, y queremos que sea un partido excepcional entre dos selecciones que buscan imponer su dominio sobre el desarrollo del juego".

El entrenador de Inglaterra abordó la capacidad de sus jugadores para medirse con las grandes selecciones, subrayando que la camiseta de la selección impone una gran responsabilidad, pero que no considera que su equipo sufra ningún complejo ante los rivales fuertes.

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Dijo: "La camiseta de Inglaterra conlleva una gran responsabilidad, por supuesto, y hablamos de ello con franqueza. Hemos logrado un nuevo récord en la fase de clasificación para el Mundial, pero hay un pequeño paso que separa mostrar la calidad que tenemos en los entrenamientos de la capacidad de plasmarla durante un partido completo de 90 minutos".

Y aclaró: "No sufriremos un complejo de inferioridad ante ningún rival, pues somos capaces de vencer a las mejores selecciones en los torneos más grandes. Debemos tener claro nuestro estilo de juego y nuestros puntos fuertes. Nos espera un partido importante mañana en un estadio ideal, y en un momento que parece muy adecuado para ambas selecciones".

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Tuchel elogió al delantero de la selección inglesa Harry Kane, destacando su gran importancia dentro del equipo, tras haber sido galardonado con el Balón de Oro, afirmando: "Es un jugador clave, ganador del Balón de Oro y un capitán que da ejemplo a sus compañeros con sus acciones. Es una figura muy importante, nos ayuda a construir el juego y participa de forma destacada en el traslado del balón desde nuestra mitad del campo hasta la del rival, además de su papel en el pase".

El entrenador alemán añadió: "Sí, creo firmemente en nuestra capacidad de ganar uno de los grandes torneos. La eliminación en las semifinales (del Mundial) fue muy dolorosa, pero la mentalidad y la confianza siguen presentes. Estoy muy contento con la evolución que estamos logrando, pues atravesamos un momento muy bueno".

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Tuchel habló sobre la polémica surgida en torno a sus declaraciones relativas al protocolo de lucha contra el racismo, y a la reacción de Luis de la Fuente, seleccionador de España, afirmando: "Este asunto es muy importante. Fui muy educado en mis palabras, pero ustedes se apresuraron a comunicarle a su entrenador que yo había dicho que el racismo existe en España. Yo no dije que haya racismo en España, y así es como funciona la prensa; el vestuario es el lugar donde menos racismo existe".

El entrenador alemán insistió en que su mensaje sobre la lucha contra el racismo fue tergiversado, explicando: "Sí, transmití un mensaje, desde luego, pero es ese mensaje el que ha sido tergiversado. Siempre he dicho que espero que haya un ambiente en el que reine el respeto, y no espero racismo en ningún lugar; que ocurriera sería algo sorprendente para mí".

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Y continuó: "Soy el primero en hacer frente a este tipo de comportamientos. Me preguntaron qué haríamos si eso ocurriera, y respondí que existe un protocolo en vigor, y eso es todo. Pero no espero que ocurra nada de este tipo mañana".

Sobre Lamine Yamal, la estrella de la selección española, Tuchel dijo: "No sé si su presencia es algo bueno para nosotros, pero creo que es uno de los jugadores más influyentes y de los mejores del fútbol. Estaba convencido de que estaría listo para disputar un partido de esta magnitud".

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Tuchel también elogió el potencial de Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, cuando le preguntaron por sus opciones de competir por el Balón de Oro, afirmando: "Ya estuvo entre los candidatos este año. Y como entrenador de la selección, creo en el equipo, pero Jude es, por supuesto, uno de los jugadores más talentosos del mundo y de los más disfrutables de ver".

Y añadió: "Es uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo, ofreció una actuación magnífica en el Mundial y fue decisivo con el Real Madrid. Y en partidos como el de mañana saca lo mejor de sí mismo".

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Para cerrar sus declaraciones, Tuchel subrayó la importancia de la Liga de Naciones de la UEFA, señalando que el título conquistado por Portugal refleja el valor de la competición, afirmando: "Ya hemos visto lo que significa ganar este torneo para Portugal. Es maravilloso para cualquier entrenador ver a sus jugadores competir con tanta fuerza ante las mejores selecciones".

Y concluyó: "Afrontamos el torneo con mucha seriedad, porque nos brinda la oportunidad de prepararnos para disputar otras competiciones, como la Eurocopa".