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«No tiene sustituto». Es una frase que la afición al fútbol detesta, porque a veces le provoca impotencia y otras veces miedo a que la ausencia de un solo jugador afecte al nivel del equipo y, por tanto, a sus resultados.

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Quizá fue esa la sensación que vivió la afición del Barcelona el miércoles por la noche, mientras su equipo se enfrentaba al Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

La ausencia de Lamine Yamal

El Barcelona disputó el partido sin su gran estrella, el extremo español Lamine Yamal, por una lesión en el tobillo derecho. No viajó con el equipo a Bakú para estar listo para el próximo partido de LaLiga contra el Deportivo de La Coruña.

Era el primer partido en el que el extremo español se ausentaba del conjunto azulgrana desde el inicio de la presente temporada, algo que refleja el enorme papel que le concede su entrenador, el alemán Hansi Flick.

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De los 17 partidos oficiales que el Barcelona había disputado antes del duelo ante el Sabah, 13 en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones, Lamine Yamal fue titular en todos y solo fue sustituido en cuatro ocasiones.

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En minutos, el equipo del técnico alemán Hansi Flick había jugado sin Yamal apenas 85 de los 1530 posibles.

En esos 17 partidos, el jugador de 19 años ofreció un rendimiento extraordinario: participó en 26 goles, con 13 tantos y otras tantas asistencias.

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Estas cifras hacían aún más temible la ausencia de Lamine Yamal para la afición azulgrana, ante las dudas sobre la capacidad de cualquier jugador para suplirlo.

¿Suplió Adeyemi la ausencia de Yamal?

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El alemán Hansi Flick recurrió a su compatriota Karim Adeyemi para cubrir la baja de Yamal, una misión que al principio del partido pareció complicada para el exjugador del Dortmund, antes de que las cosas cambiaran.

Durante aproximadamente la primera media hora, la banda derecha no tuvo un papel claro en los ataques del Barcelona, hasta que llegó el momento en el que Adeyemi demostró que podía suplir la ausencia del extremo español.

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En el minuto 31, Adeyemi envió un centro que rebotó en la mano del portero y su compañero, el inglés Anthony Gordon, lo mandó al fondo de la red para firmar el primer gol.

El segundo gol llegó de forma parecida: el extremo alemán puso un centro al delantero brasileño Gabriel Jesus, que remató de primeras a portería, pero el guardameta lo detuvo antes de que el balón le llegara a Gordon ante la portería vacía.

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Y para completar la tarea a la perfección, el propio Karim Adeyemi marcó el cuarto gol, tras irrumpir en el área por la derecha y recibir un centro raso de Alejandro Balde que empujó a la red.

Lamine Yamal, un jugador que vale por tres

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«Es un jugador importante, pero tenemos la capacidad de suplirlo. En el Barcelona siempre tiene que haber recambios, sean cuales sean sus posiciones». Con estas palabras aseguró Adeyemi, tras el partido, que era capaz de suplir la ausencia de Yamal .

Sin embargo, Adeyemi nunca logró suplir a Yamal por sí solo: necesitó la ayuda de dos jugadores para causar el mismo efecto, lo que significa que el papel del extremo español se cubrió entre tres futbolistas.

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Flick dio instrucciones a su jugador español Fermín López para que atacara los medios espacios entre el lateral izquierdo del Sabah y el central que juega a su lado, con el fin de ayudar a Adeyemi a desordenar la defensa del campeón de Azerbaiyán.

Además, el lateral francés Jules Koundé se incorporó desde atrás en varias ocasiones para ayudar al extremo alemán en ataque.

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Estas ayudas le dieron a Adeyemi la oportunidad de hacer lo que más le gusta: aprovechar su velocidad para llegar a línea de fondo y poner centros, algo de lo que el Barcelona sacó partido en el primer y el segundo gol.

Es cierto que Yamal contaba sin duda con ayudas similares, pero nunca fue incapaz de hacer nada sin ellas, ya que aprovechaba su habilidad individual para irse hacia dentro y dar pases filtrados mágicos o lanzar disparos precisos a portería.

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Nada de esto significa restar mérito al papel de Adeyemi, que hizo un trabajo notable dentro de sus posibilidades. Pero tampoco significa que ofreciera lo que ofrece Yamal. Simplemente encontró una solución alternativa, que quizá sirva en algunos partidos, pero que nunca será eficaz en todos los enfrentamientos.