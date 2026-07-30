En un suceso que generó gran polémica en el mundo del fútbol, el exinternacional francés Benjamin Mendy vendió su copia oficial de la Copa del Mundo 2018, con la que se coronó con la selección de Francia en Rusia, por 62.200 dólares estadounidenses, es decir, el equivalente a unos 54.000 euros.

La decisión puede parecer sorprendente para algunos, ya que desprenderse del logro más preciado en la carrera de cualquier futbolista no es algo habitual. Sin embargo, el lateral izquierdo de 32 años decidió poner el trofeo a la venta en el marco del "Subasta Mundial de Fútbol - Parte II", organizado por la reconocida casa de subastas estadounidense "Goldin", especializada en objetos deportivos de coleccionista.

¿Qué vendió Mendy exactamente?

Lo que se vendió no es el trofeo original que conserva la FIFA, sino la copia oficial idéntica que la FIFA y la Federación Francesa entregan a cada uno de los campeones del mundo como recuerdo personal.

Según informó la cadena francesa "RMC" citando a la plataforma "Sportune", la copia vendida venía acompañada de un certificado de autenticidad firmado de puño y letra por el propio Benjamin Mendy, que acredita su procedencia.

La copia lleva un grabado que conmemora la final de Moscú y la victoria de Francia sobre Croacia por 4-2, y presenta también leves signos de uso y una pequeña grieta en su base, lo que confirma que estuvo expuesta y conservada en su poder durante todos estos años.

La subasta registró una notable competencia, ya que el número de pujas llegó a 38 antes de su cierre el 25 de julio de 2026, es decir, pocos días después de la coronación de España como campeona de la Copa del Mundo 2026.

Mendy no se conformó con vender el trofeo, sino que en la misma subasta ofreció también el anillo de campeón del mundo 2018, el lujoso anillo que Paul Pogba regaló a todos sus compañeros de la selección francesa tras la coronación en Rusia.

La subasta organizada por "Goldin" incluyó una gran colección de objetos de coleccionista futbolísticos poco comunes, entre ellos cromos y recuerdos de leyendas y estrellas como Pelé, Lionel Messi y Lamine Yamal.

De la gloria mundial a Polonia

Mendy, formado en la academia del Le Havre y que brilló con las camisetas del Marsella y el Mónaco, se había convertido en el defensa más caro del mundo cuando fichó por el Manchester City en el verano de 2017 por 58 millones de euros.

Su carrera se detuvo por completo en 2021 tras unas acusaciones de violación, antes de ser absuelto definitivamente de todos los cargos en julio de 2023, después de dos años de suspensión y un periodo que pasó en prisión preventiva.

Tras su absolución intentó regresar a través del Lorient y el Zúrich sin demasiado éxito, antes de encontrar su nuevo comienzo en Polonia al firmar por el Pogoń Szczecin en septiembre de 2025, donde recientemente renovó su contrato por un año más después de que su equipo terminara la temporada pasada en el noveno puesto.

Mendy ya había justificado su elección de la liga polaca en declaraciones anteriores en noviembre de 2025, afirmando: "El enfoque de la dirección del club Pogoń tuvo un papel fundamental, y para mí era necesario disponer del tiempo suficiente para recuperar mi forma física; me sentí a gusto allí desde el primer momento.

Y cuando los entrenadores me mostraron vídeos de nuestro estadio, del calendario de partidos y del ambiente general, me sorprendí. La gente que no está en Polonia no se da cuenta de lo bonito que es el fútbol polaco".