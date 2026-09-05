El Real Madrid ha sufrido una evidente mala suerte a la hora de aprovechar las ocasiones durante las primeras jornadas de LaLiga, ya que los balones rechazados por los postes y el travesaño han estado muy presentes en los partidos del equipo hasta ahora.

El Real Madrid encajó su primera derrota de la temporada, al caer ante el Real Betis por un gol a cero, el viernes, en la cuarta jornada de LaLiga.

Las estadísticas de la red Opta revelaron que los disparos del Real Madrid han sido rechazados por los postes y el travesaño en 6 ocasiones hasta la cuarta jornada de la temporada 2026-2027.

Esta cifra representa el triple de lo registrado por el Málaga, el Barcelona, el Levante y el Alavés, ya que cada uno de estos equipos ha visto rechazados solo dos disparos por la madera hasta la misma jornada de la competición.