El tribunal dicta sentencia en el procedimiento de urgencia sobre el «pasaportegate»: importantes consecuencias para el NAC

El partido entre Go Ahead Eagles y NAC Breda no se repetirá. El club de Brabante informó que el tribunal respaldó a la KNVB.

La semana pasada, el NAC presentó un recurso de urgencia contra la KNVB, alegando que el Go Ahead Eagles alineó al jugador no elegible Dean James en el partido entre ambos.

El equipo, actualmente decimoseptimo en la VriendenLoterij, deseaba la repetición del encuentro que perdió 6-0.

El tribunal de Utrecht falló a favor de la KNVB el lunes siguiente. «El juez de medidas cautelares considera que la KNVB podía decidir que no era necesario repetir el partido. La decisión de repetir un partido se toma solo después de declararlo nulo, y son dos actos distintos. El reglamento indica que la dirección de la competición puede anular el encuentro», explica De Telegraaf.

La mención de que «puede» indica que la dirección de la competición tiene libertad para decidir si un partido se anula o no. En este caso, la KNVB podía y debía concluir que el partido no era nulo. Al no ser nulo, no se plantea si debe repetirse. Por tanto, la posición de descenso del NAC es irrelevante», concluye el medio.

Tras la sentencia, el NAC desciende de forma oficial de la Eredivisie. El club queda a seis puntos del FC Volendam, 16.º con un balance de -19 goles, mientras que el NAC presenta -25.