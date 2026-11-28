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El Paris Saint-Germain prolongó su gran momento en la Ligue 1 al firmar su novena victoria consecutiva, tras imponerse por 2-0 al Lorient en la noche del sábado en el Parque de los Príncipes, en partido de la 12.ª jornada.

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Senny Mayulu y Ousmane Dembélé firmaron los goles del gigante parisino, en los minutos 32 y 67.

El PSG eleva su cuenta a 29 puntos en lo más alto de la clasificación, con seis de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el Paris FC, mientras que el Lorient se queda estancado con 16 puntos en la 11.ª posición.

El diario Le Parisien repasó las acciones más destacadas del encuentro, en el que el Paris Saint-Germain impuso su dominio y su ritmo ofensivo desde los primeros minutos y encerró al Lorient en su propio campo.

El PSG dispuso del primer córner, lanzado por Ousmane Dembélé, pero el balón no superó al defensor del primer palo y le llegó a Dro, que disparó desde la frontal del área, aunque su remate se marchó por encima del larguero.

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El conjunto parisino estuvo a punto de abrir el marcador pronto, cuando un disparo de Ousmane Dembélé se estrelló en el larguero en el minuto 12, y siguió insistiendo sobre la portería de Yvon Mvogo.

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Senny Mayulu tradujo en el marcador la clara superioridad local con un magnífico zurdazo desde la frontal en el minuto 32, que se coló por la escuadra y adelantó al Paris Saint-Germain.

Mayulu rozó el segundo antes del descanso, pero el poste derecho repelió su intento en el minuto 41, tras rematar un centro de Godts.

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Los jugadores del Lorient sufrieron muchísimo para sacar el balón jugado desde atrás, ya que los futbolistas del PSG presionaban con intensidad y rapidez nada más perder la posesión, y el equipo visitante no encontró la manera de conservar la pelota más de diez segundos.

En la segunda parte, el Paris Saint-Germain mantuvo la presión ofensiva y Ousmane Dembélé desperdició varias ocasiones claras.

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En el minuto 55, Achraf Hakimi se proyectó a la espalda de Godts y Warren Zaïre-Emery tuvo tiempo de sobra para servir el balón a Dembélé dentro del área, pero el delantero parisino lo mandó muy por encima del larguero.

Warren Zaïre-Emery estuvo cerca de marcar en el minuto 61, con un disparo que se marchó rozando el poste.

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La tranquilidad llegó en el minuto 67, cuando Ousmane Dembélé firmó el segundo con un magnífico disparo con rosca desde la frontal, que confirmó la superioridad de su equipo y dejó el partido prácticamente sentenciado.

Pese al dominio parisino, los últimos minutos trajeron algo de desconcierto en las filas locales: un error de Ndjantou le concedió al Lorient un penalti en el minuto 84, pero Ibrahim Baldé lo lanzó fuera un minuto después.

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Sylla estuvo a punto de devolver la emoción al encuentro en el minuto 87, al quedarse solo ante el portero ruso Matvey Safonov, pero estrelló el balón en el larguero, y el guardameta parisino brilló después en los minutos finales con dos paradas más.