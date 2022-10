El tremendo elogio de Ancelotti para Simeone y el Atlético de Madrid

El técnico madridista, en otra rueda de prensa llena de clase, dice que decir que el Madrid es "cholista" es un piropo

Carlo Ancelotti ha vuelto a sentar cátedra en la sala de prensa. El técnico italiano del Real Madrid, que el curso pasado ganó Supercopa de Europa, Liga y Champions League, repasó la actualidad del conjunto blanco, se refirió a la gala del Balón de Oro, felicitó a Karim Benzema y tuvo palabras de elogio para el Atlético de Madrid y su entrenador, Diego Pablo Simeone.

"Que digan que el Real Madrid es 'cholista' es un piropo"

Al ser preguntado sobre esa corriente de opinión que señala que este Real Madrid es un equipo 'cholista', porque se asemeja al estilo que suele representar el equipo de Simeone,. Ancelotti contestó: "Que me digan que el Madrid es cholista es un piropo. Ví al Atleti, fue un partido muy entretenido y después escuché a Simeone decir que el partido le emocionó y estoy de acuerdo. Ese tipo de compromiso emociona y si se dice que el Madrid es cholista, es un piropo".

Felicitaciones a Gavi, Alexia, 'Lewy', Mané y Man. City

Acerca del Balón de Oro, felicitó a los premiados: "Estamos muy orgullosos todos de lo que ha logrado Karim, también Thibaut y los que se han quedado cerca, como Modric y Vinicius. Estamos muy orgullosos. Desde ahí, felicitar a todos los que han ganado, a Gavi, a Putellas, a Lewandowski, a Mané... También al Manchester City, un club al que le tenemos un gran respeto y que ha hecho una temporada fantástica". Un auténtico señor.

Sobre que el Real Madrid fuera elegido tercer mejor club

Cuestionado sobre por qué el City quedó por delante del Real Madrid, que acabó siendo elegido tercer mejor club del año en la gala del Balón de Oro, el italiano fue todo clase en su respuesta: "No conozco los criterios. Creo que no hablan de equipos, porque el mejor fue el Real Madrid, que ganó la Champions. A nivel de club no conozco los criterios. Nos costó mucho ganarles en las semifinales, fue por pocos detalles, y ellos ganaron la Premier. Tenemos máximo respeto por este galardón, nosotros recibimos el mayor en mayo".

"Todos hemos felicitado a Benzema"

Afecto para Karim Benzema: "Estamos muy felices. Lo sentimos un poco nuestro. Ha dicho que está muy orgulloso por este premio, le ha agradecido también a todos los compañeros porque es eso, un premio individual gracias a la ayuda de un equipo", dijo Ancelotti. "Le hemos felicitado todos. Ya está hecho, tenemos que pensar en el próximo, y puede empezar mañana, metiendo algunas piezas", insistió.