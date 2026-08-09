El director deportivo del VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, confirmó el sábado por la noche el acuerdo entre el descendido de la Bundesliga y los suabos para el traspaso del delantero.

«Tenemos un acuerdo con un club», explicó Hecking al margen del empate 0-0 de los Wolves en el estreno de la 2. Bundesliga ante el 1. FC Kaiserslautern. Antes, Pejcinovic no había participado frente a los Roten Teufel.

Hecking no quiso revelar con qué club se produjo el avance en las conversaciones, aunque según la información de kicker se trataría del VfB, que en las últimas semanas había intentado fichar intensamente al germano-montenegrino de 21 años.

Stuttgart pagará, al parecer, los 25 millones de euros que Wolfsburg exigía por el traspaso. Solo faltaría superar el reconocimiento médico para que ambos clubes pudieran anunciar oficialmente la transferencia, según kicker.

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También hay clubes del extranjero interesados en Dzenan Pejcinovic, del Wolfsburg

El propio Pejcinovic ya habría comunicado hace tiempo a los Wolves su deseo de marcharse. El delantero quería unirse a los suabos a toda costa y para ello incluso rechazó algunas ofertas atractivas del extranjero y de otros clubes de la Bundesliga.

Pejcinovic fue uno de los pocos motivos para el optimismo en la pasada temporada, que terminó con el primer descenso de la historia del VfL Wolfsburg a la 2. Bundesliga. Marcó doce goles en 34 partidos entre todas las competiciones. Su contrato con el Wolfsburg seguía vigente hasta el 30 de junio de 2029.

El delantero se incorporó al VfL en el verano de 2022: por entonces, los Wolves lo ficharon desde el FC Augsburg por unos asumibles 1,25 millones. No logró asentarse de inmediato en el club de la Baja Sajonia, y en su lugar una cesión a la 2. Bundesliga, en el Fortuna Düsseldorf, dio un nuevo impulso a su carrera.