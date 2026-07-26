El traspaso de Marc-André ter Stegen al Ajax se ha complicado de nuevo considerablemente, según informa el experto en mercado de fichajes Matteo Moretto, de Marca. Si el viernes todavía se hablaba de una operación prácticamente cerrada, en las últimas horas las negociaciones han vuelto a encallarse.

El viernes parecía que nada se interponía ya en el camino del traspaso del portero del FC Barcelona a Ámsterdam. Ter Stegen tenía prácticamente cerrada su salida al Ajax, el Barça también había dado luz verde al traspaso y un viaje a Países Bajos parecía ser solo cuestión de tiempo.

Sin embargo, la situación ha cambiado por completo, como explica Moretto. Lo que en un principio parecía una formalidad se ha convertido en un nuevo obstáculo en un expediente de traspaso que está evolucionando hasta convertirse en «uno de los mayores culebrones del verano en el mercado de fichajes español».

En un principio, el problema se situaba sobre todo en el terreno fiscal, pero entretanto también ha surgido un desacuerdo sobre el reparto del salario del guardameta alemán. Como consecuencia, las negociaciones han vuelto a quedar en punto muerto.

Barcelona no quiere hacer más concesiones debido a las reglas del fair play financiero. El club catalán se mantiene firme en su postura, por lo que al Ajax le queda poco margen para hacer avanzar las negociaciones.

El Ajax tampoco puede dar en estos momentos pasos adicionales para cerrar definitivamente la llegada de Ter Stegen. Por ello, el traspaso vuelve a estar completamente bloqueado y, por ahora, no parece que vaya a producirse un avance rápido.

Aun así, existe la expectativa de que en los próximos días vuelva a haber claridad. Ambos clubes tendrán que determinar si todavía es posible alcanzar un compromiso para cerrar el traspaso.

Por el momento, Ter Stegen sigue en Barcelona. El guardameta alemán espera a ver si el Ajax y el Barça consiguen resolver los puntos pendientes, para que una cesión al Johan Cruijff ArenA pueda hacerse realidad.