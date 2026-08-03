El traspaso de Anton Gaaei del Ajax al Eintracht Frankfurt se cae definitivamente: esta es la razón

Anton Gaaei definitivamente no se marchará al Eintracht Frankfurt, según se desprende de las palabras de Adi Hütter en EintrachtTV. El entrenador del subcampeón de la Bundesliga anuncia que la gran promesa Elias Baum seguirá en el club, por lo que la llegada de Gaaei ya no es necesaria.

En un principio, el Frankfurt quería incorporar a un nuevo jugador para la banda derecha, con Gaaei como uno de los principales candidatos. El danés de 23 años incluso había alcanzado un acuerdo personal hace tiempo, mientras que las negociaciones entre ambos clubes avanzaban con dificultad.

Esas conversaciones ya se han interrumpido de forma definitiva, ahora que está claro que Baum seguirá en el Frankfurt. La gran promesa de veinte años despertaba el interés, entre otros, del Borussia Dortmund y del Hamburger SV. Este último club ofreció 3 millones de euros, pero la propuesta fue rechazada de inmediato.

«Elias Baum se queda en el Eintracht Frankfurt. Lo mantenemos aquí», afirmó Hütter. «Desde el principio dije que quería formarme mi propia opinión sobre él».

Hütter ya lo ha hecho. «Lo veo como un lateral dinámico. Hay que darle una oportunidad a un jugador joven de tu propia cantera si tiene la calidad. Y la tiene. Espero que esto le dé confianza».

Está por ver si Gaaei saldrá del Ajax en este periodo de fichajes. Actualmente es la única alternativa real a Lucas Rosa en el puesto de lateral derecho.

El domingo, Gaaei marcó además el gol inicial en el amistoso ganado por 1-3 ante el FC Volendam. En el Ajax tiene contrato hasta mediados de 2028.