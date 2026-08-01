El club turco Trabzonspor entró con fuerza en las negociaciones con la estrella egipcia Mohamed Salah, en un intento por convencerle de emprender una nueva experiencia tras el final de su etapa con el Liverpool, mediante una importante oferta económica que refleja la ambición del club por fichar a una de las más destacadas estrellas del fútbol mundial.

Según lo informado por el periodista turco Yagiz Oglu a través de su cuenta en la plataforma "X", los responsables del Trabzonspor celebraron una reunión con el representante de Mohamed Salah, durante la cual se presentó la oferta oficial al jugador y se discutieron sus cláusulas.

Aclaró que la oferta incluye un salario anual de 17 millones de euros, además de un contrato de dos años de duración, en un paso que confirma el serio deseo del club de cerrar el acuerdo y atraer a una de las más destacadas estrellas del fútbol mundial.

Este movimiento llega en un momento en el que Mohamed Salah se ha convertido en jugador libre, después de haber cerrado el telón de su trayectoria con el Liverpool al término de la pasada temporada, tras años repletos de logros y éxitos dentro del estadio de Anfield.

Durante su etapa con el Liverpool, la estrella egipcia consolidó su lugar entre las leyendas del club, después de desempeñar un papel decisivo en la conquista de numerosos títulos nacionales y continentales, y de ofrecer niveles excepcionales que lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados de la historia de la Premier League.

El Trabzonspor no fue el único club que mostró su interés en fichar a Mohamed Salah, ya que el nombre del capitán de la selección de Egipto ha estado vinculado durante el último periodo a varios clubes.

El club turco Besiktas figuró entre los más interesados en incorporarlo, si bien las negociaciones no llegaron a un acuerdo final debido a la existencia de diferencias económicas entre ambas partes.

Asimismo, los clubes de la Liga Roshn saudí siguen observando de cerca la situación del jugador, encabezados por el Al Ittihad de Yeda, que ya había mostrado un gran interés en hacerse con los servicios de Salah durante los periodos anteriores.

Mohamed Salah es una de las más destacadas estrellas del fútbol mundial en los últimos años, después de haber conseguido un palmarés repleto de títulos con el Liverpool.

La estrella egipcia se coronó campeón de la Premier League en dos ocasiones, y también condujo al equipo a la conquista de la Liga de Campeones de Europa, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, además de numerosos logros individuales que reforzaron su lugar entre los mejores jugadores del mundo.