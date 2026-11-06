¿Basta solo con el talento para ganar en Europa? La respuesta llegó de forma contundente a través de las cifras de la Conference League, que revelaron una realidad impactante: el Trabzonspor es uno de los equipos que menos corre en la competición, mientras que sus rivales recorren más kilómetros en cada partido.

Las estadísticas de distancia recorrida en la temporada 2026-2027 de la Conference League de fútbol muestran que el Trabzonspor ocupa una posición inferior a la de sus rivales, lo que ha generado numerosos interrogantes sobre el estado físico del equipo.

¡El puesto 33 de 36!

Según las estadísticas publicadas por Football Data y recogidas por el sitio turco "61saat", el Trabzonspor ocupa el puesto 33 de 36 equipos, con una distancia media recorrida de 112,72 kilómetros por partido.

Solo tres equipos quedan por detrás del Trabzonspor en la clasificación; el Lincoln Red Imps ocupa el puesto 34 con una distancia recorrida de 112,00 kilómetros, seguido del Aarhus en el puesto 35 con 110,88 kilómetros, y después el Egnatia en el puesto 36 con 110,85 kilómetros.

El Friburgo, que venció al Trabzonspor por 1-0 en el estadio Papara Park ayer en la Conference League, lo supera claramente en las estadísticas de distancia recorrida.

El equipo alemán ocupa el octavo puesto con una distancia media recorrida de 121,04 kilómetros por partido.

Existe una diferencia de 8,32 kilómetros entre la distancia media recorrida por partido de ambos equipos en la competición, una diferencia que equivale casi al recorrido completo de un jugador en un solo partido.

¿Quién encabeza la lista?

Encabeza la lista el Sint-Truiden con una distancia recorrida de 127,15 kilómetros por partido, seguido del Mjällby con 124,31 kilómetros, y después el Braga con 122,86 kilómetros.

Y aunque el bajo puesto del Trabzonspor en distancia recorrida es digno de mención, la distancia total recorrida por sí sola no refleja el rendimiento físico del equipo ni su espíritu competitivo sobre el terreno de juego.

La carrera de alta intensidad, las cifras de sprints, los desmarques de los jugadores sin balón y el estilo de juego del equipo desempeñan un papel importante en la evaluación del rendimiento físico.

Sin embargo, esta estadística, que salió a la luz tras el partido ante el Friburgo, puso de relieve la diferencia en las distancias recorridas en cada partido entre ambos equipos, y abrió el debate sobre si el Trabzonspor gana a pesar de correr poco, o si esto le costará caro en los próximos encuentros.