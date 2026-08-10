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imago-sport-1080734988.jpgAnadolu Agency

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El Trabzonspor envía un mensaje al pueblo egipcio y a los aficionados de Salah

Fichajes
M. Salah
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Egipto

De Trebisonda a El Cairo, y de Alejandría a Londres

En un gesto que refleja la magnitud de la reacción de los aficionados provocada por su fichaje, el club turco Trabzonspor dirigió un mensaje de agradecimiento a su afición y a todos los seguidores de todo el mundo, tras completar la contratación de la estrella egipcia Mohamed Salah.

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El Trabzonspor, en un comunicado oficial, dio la bienvenida a la amplia reacción que siguió al anuncio de la incorporación del egipcio Mohamed Salah a sus filas, y agradeció a su afición y a todos los que enviaron sus felicitaciones desde distintas partes del mundo, especialmente desde Egipto.

El comunicado explicó: "Con la incorporación de Mohamed Salah al Trabzonspor, expresamos nuestro más sincero agradecimiento y gratitud por todos los mensajes, felicitaciones y buenos deseos que han llegado a nuestro club desde todos los rincones del mundo, y especialmente desde Egipto".

Y añadió: "Hoy nos llena de alegría y orgullo ver ese mismo entusiasmo inundar ciudades desde Trebisonda hasta El Cairo, y desde Alejandría hasta Londres, entre otras".

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Y continuó: "El fútbol siempre ha sido para nosotros algo más que un simple juego entre dos equipos; a veces ha sido un sentimiento compartido que une a dos ciudades, otras veces un acercamiento entre dos culturas, y en ocasiones ha borrado miles de kilómetros de distancia".

Y prosiguió: "Trebisonda, con su antigua historia que se remonta a miles de años, su cautivadora belleza natural en el mar Negro, su cultura única y su ambiente en el que el fútbol es parte inseparable de la vida cotidiana, es una ciudad deportiva sin igual, y el Trabzonspor es el latido de esta ciudad".

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Y sentenció: "Invitamos a todos los que deseen vivir este ambiente único del mejor club del mundo, el Trabzonspor, a visitar Trebisonda y nuestro estadio Papara Park. Vengan de donde vengan en el mundo, nuestras puertas están abiertas, nuestra ciudad está abierta y nuestras gradas están abiertas".

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