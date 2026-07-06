El Tottenham se salva de la catástrofe y revoluciona el mercado de fichajes con 250 millones de euros

Hace pocas semanas, el Tottenham luchaba por no descender en la última jornada de la Premier. Ahora, el club londinense lidera el mercado de fichajes: ha invertido más de 250 millones de euros para construir un equipo competitivo bajo la dirección de Roberto De Zerbi.

En un mercado donde el dinero de la Premier sigue fluyendo dentro de Inglaterra, el Tottenham lidera el gasto con seis fichajes en un mes.

El fichaje más caro fue el del italiano Sandro Tonali, procedente del Newcastle United por unos 100 millones de libras, lo que eleva la inversión total a más de 250 millones de euros. para superar las secuelas de una temporada marcada por las lesiones de James Maddison, Cristian Romero y Dejan Kulusevski, y el pobre rendimiento deportivo.

El equipo se salvó del descenso en la última jornada tras ganar 1-0 al Everton y, tal como informa el diario español «Marca», inició de inmediato su reconstrucción.

Tonali lidera el proyecto.

Con su fichaje, el Tottenham incorpora a uno de los mejores centrocampistas de la Premier.

Llegó al Newcastle en 2023 en un traspaso multimillonario, pero fue sancionado diez meses por un caso de apuestas.

A su regreso, recuperó la titularidad con Eddie Howe y formó una pareja destacada en el medio con Bruno Guimarães.

Según la prensa inglesa, la llegada de Roberto De Zerbi fue decisiva para convencerlo de fichar por el Tottenham pese al crecimiento del Newcastle.

Matheus Fernandes... un talento que ha costado mucho

Además, el club londinense ha sorprendido fichando al centrocampista portugués Matheus Fernandes.

Su fichaje se justifica por la necesidad de creatividad en el centro del campo, donde ya están Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur y Conor Gallagher.

La polémica llegó por el precio: unos 99 millones de euros por un jugador que militaba en el West Ham, recién descendido a Segunda, una cifra que muchos consideran superior a su valor de mercado.

Fernández ya había destacado en el Southampton y, en el West Ham, mostró solidez defensiva con una media de 3,1 intervenciones por partido.

Van Heek… ¿un nuevo Romero en la defensa?

Aunque sin el mismo revuelo mediático que el fichaje de Tonali, la llegada del defensa holandés Jan Paul van Heek, procedente del Brighton por 60 millones de euros, refuerza la zaga.

Llega en plena incertidumbre sobre el futuro de Miki van de Ven y Christian «Cuti» Romero, y ofrece a De Zerbi un defensa con liderazgo y personalidad.

Van Heekey completó una temporada sólida en la Premier: décimo en intercepciones (47) y noveno en despejes (28).

También destacó en duelos aéreos, cifras que muestran su impacto defensivo y sus cualidades técnicas similares a las de Romero.

Refuerzo gratuito con gran experiencia

A pesar del gasto, el Tottenham también ha aprovechado el mercado de fichajes gratuitos.Fichó al defensa argentino Marcos Senesi, ex capitán del Bournemouth de Andoni Iraola y internacional con la Albiceleste de Lionel Scaloni.

Además, el Tottenham reforzó el flanco izquierdo con Andy Robertson, que llegó como agente libre tras dejar el Liverpool, También fichó al portero eslovaco Martin Dubravka, libre tras dejar el Burnley, para cederle la titularidad a Antonín Kinský ante la salida de Guillermo Vicario.

El fichaje de Jan Paul van Heek costó unos 60 millones de euros, pero el club compensó gran parte con la venta del defensa croata Luka Vuković al Brighton por una cifra similar.

El club lo fichó el verano pasado por solo 11 millones, antes de cederlo al Hamburgo, donde no jugó ningún partido con el primer equipo.

En solo un año su valor se disparó, lo que reportó al club un gran beneficio y le ayudó a cumplir con las normas de juego limpio financiero de la Premier League.

Además, la venta de Radu Dragusin, con escasa participación, a la Fiorentina por algo más de 20 millones, reduce aún más la masa salarial.

Tras una temporada que pudo acabar en catástrofe, el club reacciona con un plan muy distinto. En lugar de conformarse con evitar el descenso, el club impulsa un ambicioso proyecto liderado por Roberto De Zerbi, respaldado por fuertes inversiones que podrían redefinir su perfil y convertirlo en uno de los principales rivales de Inglaterra en los próximos años.