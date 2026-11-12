Compartir Sigue a GOAL en Google

Liverpool, Chelsea y Manchester City han preguntado por el fichaje del defensa del Tottenham Pedro Porro en el próximo mercado de enero. Sin embargo, los tres grandes de la Premier League lo tendrán difícil: según se informa, el internacional español prefiere regresar a LaLiga ante el interés de Barcelona y Real Madrid.

Anuncios

Los grandes de la Premier League se interesan por la estrella del Tottenham

Liverpool, Chelsea y Manchester City han realizado consultas formales por Porro de cara al mercado de fichajes de enero, según TEAMtalk. Los tres clubes de la Premier League se han puesto en contacto con las partes pertinentes para averiguar si el jugador de 27 años estará disponible para un traspaso invernal. Porro se ha convertido en un futbolista muy cotizado tras una excepcional participación en el Mundial con la selección española.

El Chelsea busca activamente incorporar laterales ante la creciente incertidumbre sobre el futuro a largo plazo de Malo Gusto. Mientras tanto, el Manchester City y el Liverpool quieren reforzar sus opciones defensivas en la banda derecha. Sin embargo, el Tottenham no pondrá fácil un posible traspaso a sus rivales de la Premier League.

Porro prefiere regresar a España

Pese al gran interés de algunos de los clubes más importantes de Inglaterra, Porro, según se informa, prefiere regresar a LaLiga. El lateral quiere volver a jugar en su país, lo que supone un duro golpe para los clubes de la Premier League que aspiran a ficharlo.

Tanto el Madrid como el Barcelona han dejado muy claro su interés por el defensa mientras buscan asegurar sus opciones a largo plazo en el lateral derecho. Según los informes, el Barcelona incluso estableció contacto directo el mes pasado para abordar un posible traspaso.

Anuncios Anuncios

El Tottenham, sin embargo, mantiene una posición negociadora muy sólida. Porro tiene contrato con el club del norte de Londres hasta 2031, y el Tottenham pretende exigir por el lateral una cifra récord mundial que supere los 57 millones de libras que el Paris Saint-Germain pagó por Achraf Hakimi.

Related Topics

La decisiva conexión con el traspaso de Ronald Araujo

La pugna por Porro tiene un elemento adicional que implica al Liverpool y al Barça. Un posible fichaje de la estrella del Tottenham por el club de Anfield podría depender en gran medida de las negociaciones en curso por el central Ronald Araujo.

El Barça ha iniciado recientemente conversaciones con el Liverpool para el traspaso definitivo de Araujo, que está pasando esta temporada cedido en Anfield. Esto crea una dinámica interesante entre los planes del Liverpool para reforzar su defensa y la búsqueda de un nuevo lateral derecho por parte del Barcelona.

Anuncios

Si el Liverpool consigue cerrar un acuerdo definitivo por el uruguayo, los ingresos resultantes del traspaso podrían situar al Barcelona en una posición económica mucho más sólida para intentar fichar a Porro.

¿Qué le espera a Porro?

Aunque las operaciones de Araujo y Porro están relacionadas en el mercado actual, no hay confirmación de que estén vinculadas formalmente. Un acuerdo por el jugador cedido por el Barça no desencadenará automáticamente un traspaso del defensa del Tottenham.

Anuncios

El mercado de fichajes de enero promete una dura pugna por el fichaje de Porro. El Real Madrid y el Barça probablemente seguirán atentos a la situación, conscientes de que el jugador prefiere trasladarse a España. El Liverpool, el Chelsea y el Manchester City deben decidir ahora si están dispuestos a pagar la elevada cifra que exige el Tottenham. El club londinense no cederá, por lo que cualquier interesado tendrá que desembolsar una fortuna para fichar al internacional español.