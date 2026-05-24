El Tottenham se mantiene en la Premier League en una emocionante última jornada; el West Ham desciende

El Tottenham Hotspur se salvó en la última jornada de la Premier League. Venció 1-0 al Everton en casa gracias a un gol de João Palhinha justo antes del descanso y superó al West Ham United, que descendió tras catorce años en la máxima categoría.

Al Tottenham le bastaba un punto para salvarse, mientras que el West Ham debía ganar al Leeds United y esperar una derrota de los Spurs.

Tottenham Hotspur 1-0 Everton

El Tottenham, con Micky van de Ven de titular, dominó el inicio. Conor Gallagher dispuso de la primera ocasión y Kevin Danso cabeceó un córner con peligro. El Everton, presionado, apenas salió de su área.

A mitad de la primera parte, los visitantes se acercaron por primera vez con un cabezazo de James Tarkowski, fuera tras un tiro libre de James Garner. Sin embargo, el Tottenham insistió y abrió el marcador en el 43’. Tras un córner, Palhinha remató de cabeza al larguero y, en el rebote, marcó. El intento de Everton de despejar llegó tarde: 1-0.

Tras el descanso, el Tottenham controló el partido. El Everton tuvo más posesión, pero apenas creó ocasiones. Jordan Pickford se salvó de la quema tras dejar escapar un remate sencillo de Djed Spence. Con el final acercándose, la tensión creció en los londinenses, que se replegaron sin conceder ocasiones.

En el 86’, el Everton entró al área; Tyrique George cedió a Beto, pero Van de Ven lo evitó. Los Spurs se defendieron al final. En el descuento, Kinsky detuvo un disparo de George.

West Ham United - Leeds United 3-0

El West Ham, con Crysencio Summerville de titular, controló el partido. Durante gran parte del encuentro el marcador estuvo igualado en el London Stadium; las ocasiones fueron escasas y el Leeds apenas creó peligro.

Tras el descanso, el West Ham presionó más. Summerville falló una ocasión clara y Wilson y Castellanos estuvieron cerca de anotar. En el 67’, Castellanos rompió el empate cabeceando un córner de Bowen: 1-0.

Leeds reaccionó con cambios, pero no generó peligro. El West Ham mantuvo el control y, en el 79’, amplió la ventaja: Bruno Fernandes asistieron a Bowen, quien definió al segundo palo: 2-0.

En el descuento, Wilson cerró la cuenta con un disparo desde fuera del área que, tras desviarse ligeramente, golpeó el poste y entró: 3-0.