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El Tottenham Hotspur se dispone a premiar a Luca Williams-Barnett, de 18 años, con un nuevo contrato de larga duración y mejores condiciones tras destacar en su primera titularidad en la Premier League, ante el Ipswich Town. Al acuerdo actual del joven le quedan 18 meses, y el club del norte de Londres se ha movido con rapidez para asegurar su futuro después de la victoria en casa por 2-0 del sábado.

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El Tottenham, cerca de mejorar su contrato

Según The Athletic, Williams-Barnett está a punto de firmar un contrato con mejores condiciones en el Tottenham. Su acuerdo actual vence en junio de 2028. El versátil centrocampista ofensivo celebró su primera titularidad en la máxima categoría al empujar el balón a la red en el segundo palo para abrir el marcador ante el Ipswich. Después asistió a Dominic Solanke en el segundo gol con un centro raso, pese a que el portero Christian Walton llegó a tocar el balón.

De Zerbi elogia al joven talento

Con su tanto, Williams-Barnett se convirtió en el goleador más joven del Tottenham en la Premier League desde Gareth Bale en 2007. Con 18 años y 51 días, su gol y su asistencia también lo convirtieron en el segundo jugador más joven de la historia de la competición en lograr ambas cosas en un mismo partido, y en el más joven desde Michael Owen en 1997.

Tras la victoria del sábado, Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham , declaró: «Soy optimista al respecto porque tiene mucha confianza. Conoce todas sus cualidades, pero creo que tiene una familia muy buena y eso es crucial para este tipo de jugador».

«Creo que puedo ser optimista respecto a su comportamiento y su carácter, porque llevo tres o cuatro meses trabajando con él y lo conozco lo suficiente como para decirlo».

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Un canterano que avanza a gran velocidad

El internacional sub-19 con Inglaterra empezó en el Luton Town, el club de su ciudad natal, antes de incorporarse a la cantera del Tottenham en 2018. Se desenvuelve igual de bien con ambas piernas y puede jugar por el centro o en banda. Su progresión hacia el primer equipo ha sido rápida.

Tras debutar ante el Doncaster Rovers en la EFL Cup la temporada pasada y participar en la gira de pretemporada del club por Asia, igualó un récord de la UEFA Youth League al marcar cinco goles contra el Slavia de Praga el pasado diciembre. Su irrupción en la Premier League comenzó al salir desde el banquillo en la victoria por 2-0 ante el Crystal Palace el 31 de octubre. Después disputó ocho minutos en la derrota frente al Leeds United.

El centrocampista aspira a jugar con regularidad

A la espera de que se confirme de forma inminente su nuevo contrato, Williams-Barnett tratará de hacerse un hueco habitual en las convocatorias de De Zerbi. Ya se ha ganado la confianza del italiano en los últimos meses, y su versatilidad aporta más opciones en ataque de cara a un exigente calendario invernal. Asegurar la continuidad de uno de los canteranos más prometedores del club también subraya el compromiso del Tottenham de construir su proyecto en torno al talento formado en casa.