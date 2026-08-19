El Tottenham Hotspur trabaja, además de en Gakpo, en un acuerdo por un dúo del Manchester City

El Tottenham Hotspur va muy en serio a por Savinho y Omar Marmoush, según aseguró este miércoles el periodista David Ornstein de The Athletic. El club londinense quiere reforzar su línea de ataque y el dúo del Manchester City encabeza su lista de deseos.

Ornstein añade además que las conversaciones entre el Tottenham y el Manchester City avanzan de forma positiva. No obstante, el acuerdo definitivo todavía se hace esperar, aunque en el norte de Londres hay confianza en que pronto se estamparán las firmas.

Savinho no entró en la convocatoria del Manchester City para el duelo de la Community Shield ante el Arsenal (derrota por 3-0). Marmoush entró tras el descanso por decisión del técnico Enzo Maresca. Ambos atacantes parecen tener permiso para salir del club este verano.

El Tottenham parecía tener atado a Savinho el año pasado por 50 millones de euros. Sin embargo, la operación no se cerró, tras lo cual el atacante brasileño renovó hasta mediados de 2031 en el Etihad Stadium.

El Tottenham ya ha gastado 270 millones de euros en nuevos jugadores en este mercado de fichajes. Se desembolsaron cantidades importantes por Sandro Tonali (108 millones), Mateus Fernandes (100 millones) y Jan Paul van Hecke (60 millones).

Además de estos jugadores, se incorporó experiencia con Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dubravka. El Tottenham, que acabó decimoséptimo dos veces consecutivas, sin embargo, parece no haber terminado todavía en el mercado de verano.

Voetbal International informó la semana pasada de que Cody Gakpo tiene un acuerdo a grandes rasgos con el Tottenham Hotspur. La primera oferta que recibió el Liverpool desde el norte de Londres asciende a 70 millones de euros. El interés por Gakpo, por cierto, es independiente del interés por Savinho.